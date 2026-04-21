“Eduardo Jacobs: ‘Las exportaciones argentinas alcanzan cifras históricas’”

En un contexto de máximos históricos en las exportaciones y una notable actividad en el comercio internacional, el economista Eduardo Jacobs compartió su visión sobre la economía argentina y sus expectativas futuras en una reciente entrevista.

Récord en el Comercio Exterior

Jacobs subraya la relevancia de la estructura del comercio exterior. Según él, «la creciente presencia de bienes intermedios y de capital en las importaciones refleja cómo se está fomentando la inversión en el país».

Este fenómeno también se evidencia en el notable crecimiento de las exportaciones industriales, que han aumentado un 24%. «La diversificación en las ventas externas es prometedora», enfatizó.

El Agro, Pilar de la Economía Argentina

El economista anticipa un futuro positivo para el sector agropecuario, anticipando «una cosecha absolutamente récord». Esto podría traducirse en un aumento significativo en la entrada de divisas en los próximos meses, algo sin precedentes en la historia reciente del país.

En este contexto, Jacobs también mencionó posibles cambios en la política tributaria, sugiriendo que «es probable que el gobierno intente una nueva reducción de las retenciones».

Desafíos en Retenciones y Competitividad

Jacobs alertó sobre la presión fiscal que limita el crecimiento del sector. «Argentina se ha rezagado frente a Brasil y Paraguay por las tasas de retención», declaró. Sin embargo, también reconoció esfuerzos recientes para aliviar las regulaciones que limitaban al sector agropecuario.

Fomento de Inversiones y Reformas Necesarias

El experto enfatizó la importancia de aumentar las inversiones para potenciar la producción. «Existen programas de financiación dirigidos a expansión del riego y mejoras en la productividad», comentó. Además, sugirió que «permitir la compra de tierras por parte de extranjeros puede ser un gran impulso».

Desinflación y Perspectivas Económicas

En cuanto a la inflación, Jacobs indicó que la tendencia es a la baja. «La política monetaria y fiscal están orientadas a reducirla», afirmó. Sin embargo, advirtió que algunos factores recientes impactaron en la estabilidad del tipo de cambio, especialmente en el periodo preelectoral.

Reservas Internacionales y Estrategia Financiera

El economista mostró optimismo respecto a la acumulación de reservas internacionales, mencionando que «se ha cumplido el 60% del compromiso con el Fondo». Explicó además que la estrategia del gobierno implica refinanciar deudas, buscando tasas más asequibles, con el objetivo de reducir el costo financiero y mantener la estabilidad macroeconómica.