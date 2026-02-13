Eduardo Reina: “El acuerdo trasciende lo comercial y es un asunto geopolítico”

Las recientes manifestaciones en Madrid, París y Bruselas reflejan una creciente alarma en torno al tratado comercial entre Mercosur y la Unión Europea, que podría alterarse debido a presiones sociales y políticas.

La magnitud de las protestas sorprendió a muchos, destacando una inquietud palpable en varios sectores productivos de Europa. Según el analista político Eduardo Reina, este tema ha evolucionado más allá de lo económico, convirtiéndose en una cuestión geopolítica de gran relevancia.

La reacción europea: un cambio de enfoque

Reina enfatiza que, aunque la protesta no fue inesperada, lo que sí asombra es su tamaño. “La manifestación en Madrid es un indicativo del nivel de preocupación por el convenio firmado por la Unión Europea y Mercosur”, señala. Desde hace más de 25 años, el bloque sudamericano busca alcanzar un acuerdo con la Comunidad Económica Europea, pero las tensiones actuales complican este proceso.

El analista también menciona cómo la reciente alineación de Brasil con Rusia y el acercamiento de Argentina a Estados Unidos añaden complejidad al panorama. “Esto podría beneficiar a Argentina y al Mercosur en su conjunto, permitiendo el acceso a un mercado de 700 millones de consumidores”, destaca.

Preocupaciones en el sector agropecuario y presión política

La Unión Europea ha endurecido su postura respecto al acuerdo, imponiendo controles más rígidos. En Bélgica, se establecieron mecanismos para que la Comisión Europea informe cada seis meses al Parlamento sobre los progresos del tratado. “Europa ahora está en modo defensivo”, afirma Reina, indicando que el pacto ya no es incondicional.

La inquietud radica principalmente en el sector agropecuario, donde la competencia de productos como carne, pollo y cítricos genera resistencia en agricultores europeos. “Los productos básicos provocan un gran temor de que ingresen al mercado europeo”, detalla.

Argentina y las implicaciones económicas del acuerdo

Desde la perspectiva argentina, el acuerdo representa una oportunidad crucial para generar divisas. Reina vincula esto a la necesidad imperiosa de expandir mercados para la industria nacional. “Este convenio podría ser clave para la Argentina en la generación de más ingresos”, sostiene.

No obstante, el contexto europeo actual es tenso, marcado por crisis de seguridad, tensiones políticas e problemas migratorios. Estas dificultades están complicando aún más el debate en torno a la apertura comercial, aumentando la resistencia en sectores ya frágiles de la economía agrícola europea.