EE. UU. Recomienda a sus Ciudadanos Abandonar Venezuela por Amenazas de Grupos Paramilitares

A medida que la situación en Venezuela se vuelve más tensa tras la captura de Nicolás Maduro, el Departamento de Estado de EE.UU. ha instado a sus ciudadanos a salir del país de inmediato.

La alerta de seguridad del Departamento de Estado

En un reciente aviso de seguridad, el gobierno estadounidense advirtió sobre la creciente amenaza que representan los grupos paramilitares pro-gubernamentales, conocidos como colectivos. Estos han comenzado a establecer puntos de control en las carreteras para identificar y localizar a ciudadanos estadounidenses o a quienes apoyan al país.

Llamado a la precaución

El comunicado enfatiza la importancia de que los ciudadanos estadounidenses en Venezuela mantengan una actitud de alerta y eviten viajar por carretera. A pesar del restablecimiento de algunos vuelos internacionales, el riesgo sigue siendo elevado.

Comentarios de Donald Trump sobre la situación

En una entrevista con el New York Times, Donald Trump expresó su interés en visitar Venezuela en el futuro, sugiriendo que el país podría ser seguro nuevamente. Sin embargo, el reciente asalto de fuerzas especiales resalta la inestabilidad actual, con numerosas víctimas en el incidente.

Reacciones divididas en Venezuela

La captura de Maduro ha generado reacciones encontradas. Mientras que muchos opositores del régimen celebran este hito, los partidarios del gobierno han salido a las calles para protestar y calificar el evento de agresión imperialista.

Presencia militar en Caracas

Informes de periodistas y activistas en Caracas indican que los colectivos patrullan la capital armados y establecen controles alrededor de la ciudad. Las vías que conectan Caracas con la frontera occidental están fuertemente vigiladas con varios puestos militares y policiales.

Visitas diplomáticas y el futuro de las relaciones EE.UU.-Venezuela

Funcionarios del Departamento de Estado visitaron Caracas recientemente, lo que se cree que son preparativos para la reapertura de la embajada estadounidense. Delcy Rodríguez, la presidenta interina y sucesora de Maduro, ha expresado su deseo de mejorar las relaciones con Washington, a pesar de la reciente situación.