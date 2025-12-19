EEUU y México fortalecerán intercambio de inteligencia para prevenir ataques con drones en la frontera

En un esfuerzo conjunto por desmantelar redes criminales, ambos países intensifican medidas para frenar la producción y venta de fentanilo, así como otros delitos en la frontera.

Colaboración para Desmantelar Estructuras Financieras

Durante una reciente reunión bilateral, se establecieron objetivos clave para combatir las organizaciones que facilitan el tráfico de fentanilo. El Departamento de Estado de EE. UU. ha señalado que esta iniciativa forma parte de un plan más amplio que busca mejorar la cooperación en seguridad y abordar amenazas emergentes.

Intercambio de Inteligencia Contra Nuevas Amenazas

Estados Unidos y México han acordado potenciar el intercambio de información para hacer frente a los ataques con drones en la frontera. Ambas naciones se comprometieron a conectar sus plataformas analíticas para prever y contrarrestar estas innovaciones tecnológicas, que han generado preocupación en ambos gobiernos.

Fortalecimiento de los Mecanismos de Extradición

Las delegaciones discutieron también la necesidad de revisar y acelerar los procesos de extradición y confiscación de bienes relacionados con la criminalidad transnacional. Las investigaciones en torno al robo de combustible, conocido como fuente de financiamiento para grupos criminales, también fueron un tema central.

Desmantelamiento de Organizaciones Criminales

Representantes de ambos países coincidieron en la necesidad de incrementar los esfuerzos colaborativos para desarticular estas organizaciones. Se enfatizó el enfoque en rastrear y desarticular flujos financieros, especialmente aquellos vinculados al tráfico de drogas sintéticas.

Seguridad Fronteriza y Nuevas Amenazas Tecnológicas

La reunión, que formó parte del Grupo de Implementación de Seguridad, también se ocupó de la creciente amenaza del tráfico ilegal de armas. Las delegaciones acordaron explorar nuevas tácticas para abordar el uso de drones en actividades delictivas y optimizar protocolos de respuesta conjunta.

Soberanía y Cooperación Bilateral

En este contexto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, abordó la importancia de la soberanía nacional, especialmente ante las recientes declaraciones estadounidenses sobre el fentanilo. Sheinbaum reafirmó que la cooperación se enmarca en el respeto mutuo y la confianza entre ambas naciones.

Retroalimentación y Ajustes en la Cooperación

El diálogo también incluyó la voluntad de evaluar periódicamente los resultados de la colaboración y ajustar estrategias conforme a la evolución de la criminalidad. Se buscó establecer líneas claras que aseguren el respeto a la integridad y soberanía de cada país durante este proceso compartido.

Enfrentando el Crimen Organizado de Manera Coordinada

Las delegaciones resaltaron el compromiso mutuo para luchar contra la financiación de actividades ilegales. Se reafirmaron acuerdos bilaterales que ponderan el respeto a la soberanía y promueven acciones firmes contra las organizaciones dedicadas a estos delitos.