El Aeropuerto Argentino que Sorprende por su Singularidad

Descubre la historia de un viñedo excepcional que ha florecido en el aeropuerto de Mendoza, donde la tradición vitivinícola y la modernidad se encuentran en un entorno asombroso.

El viñedo que adorna el horizonte del aeropuerto de Mendoza ha capturado la atención de muchos, convirtiéndose en un verdadero emblema de la provincia. Ubicado estratégicamente entre un estacionamiento y una autopista, este viñedo sorprende a los pasajeros que llegan en avión. A pesar de las adversidades climáticas, su robusta base ha resistido los embates del tiempo desde su establecimiento.

Un Icono de la Viticultura

Con 25 cosechas a su haber, el viñedo de 2,7 hectáreas se encuentra en el aeropuerto El Plumerillo, gestionado por el Fondo Vitivinícola Mendoza y Aeropuertos Argentina. Este espacio no solo destaca por su ubicación, sino que también es el único viñedo del mundo que se mantiene en producción dentro de un aeropuerto internacional, rindiendo homenaje a la rica tradición vitivinícola de la región, especialmente con su célebre Malbec.

Un Desafío Climático

Como cualquier cultivo, este viñedo enfrenta el desafío de las inclemencias del tiempo, lo que requiere cuidadosa atención y manejo. A lo largo de los años, ha sufrido los estragos de tormentas, fuertes vientos y granizo, lo que ha puesto a prueba la dedicación de sus cuidadores.

Cosecha y Producción

La época de recolección se lleva a cabo entre fines de febrero y mediados de marzo, dependiendo de la maduración de las uvas. En 2025, el viñedo produjo alrededor de 9,000 kilos de uva, las cuales dan vida a un vino exclusivo llamado Destino, embotellado en las cercanías del aeropuerto. Este vino, que ha ganado reconocimiento, se elabora con la uva de las vides cultivadas aquí, y su etiqueta fue diseñada por el mendocino Darío Castellani tras un concurso nacional.

Turismo y Cultura en Mendoza

Mendoza se distingue como la única ciudad vitivinícola del planeta con un viñedo en un aeropuerto internacional, lo que ha generado un fuerte impacto turístico. La Fiesta de la Cosecha, un evento inigualable, tiene lugar en este viñedo, con la participación de las reinas de las vendimias que recolectan las uvas en un colorido festival.

Una Celebración Única

Este año, la Fiesta de la Cosecha se celebrará el 4 de marzo, un evento que ha evolucionado desde sus humildes orígenes hace 25 años, cuando solamente un grupo reducido de personas disfrutó de la primera celebración. Hoy en día, atrae a más de 15,000 asistentes, quienes disfrutan de conciertos y actividades culturales en un ambiente festivo.

Mantenimiento y Futuro

La idea de un viñedo en el aeropuerto de Mendoza fue inspirada por los viñedos de Bordeaux, Francia. A través de los años, su mantenimiento ha implicado esfuerzos significativos, incluyendo nuevas técnicas de poda y fertilización. Para el año 2026, se espera que un tranvía conecte la ciudad de Mendoza con el aeropuerto, con una estación ubicada junto al viñedo, complementando así la experiencia para turistas y locales.

Un Aniversario Musical

El 4 de marzo celebrará no solo los 25 años de la Fiesta de la Cosecha, sino también un espectáculo musical característico, donde la banda Las Pelotas se presentará junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Este año promete un repertorio lleno de emociones y recuerdos que evocarán las vivencias de un cuarto de siglo de festividades, sellando así la relación indisoluble entre el vino y la cultura de Mendoza.