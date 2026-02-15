El argentino que está revolucionando las transmisiones en los JJ.OO. de Invierno con su dron FPV

Desde el 6 hasta el 22 de febrero, los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026 no solo destacan la destreza de los atletas, sino también la revolucionaria tecnología que transforma la acción deportiva en una experiencia visual impactante.

Los espectadores ahora pueden disfrutar de las competencias como nunca antes, gracias a las transmisiones en vivo captadas con drones de tecnología First Person View (FPV). Esta herramienta permite vivir la emoción de los deportes invernales en una perspectiva única, haciendo sentir al público que está casi al lado de sus ídolos deportivos.

Un Argentino en la Cima: Alejandro Petrakovsky

Alejandro Petrakovsky es el único profesional argentino presente en estos Juegos Olímpicos, colaborando con Dutch Drone Gods B.V., una empresa holandesa pionera en filmaciones aéreas. Conocida por su creación del ‘rocket drone’ que sigue a autos de Fórmula 1, la compañía ha llevado la cobertura con drones a un nuevo nivel.

La Revolución de los Drones FPV en Competencias Deportivas

“La visibilidad que brinda un evento como los Juegos Olímpicos es increíble. Estamos elevando el uso de drones FPV a un estándar mundial”, explica Petrakovsky, quien destaca que este tipo de tecnología ha impactado enormemente en la cobertura de las competencias deportivas.

Una Experiencia Visual Sin Precedentes

En esta edición, se están utilizando drones FPV para capturar la acción de los atletas en diversas disciplinas, proporcionando a la audiencia una experiencia inmersiva al seguir cada movimiento con total agilidad.

La Diferencia del Manejo Manual

Petrakovsky explica que, a diferencia de los drones estabilizados que se utilizan comúnmente, los drones FPV son operados manualmente y requieren un control hábil. “La velocidad y maniobrabilidad de estos drones son incomparables, permitiendo a los operadores seguir la acción de manera vertiginosa y emocionante”, comenta.

Desafíos de Seguridad y Regulaciones

El uso de drones en eventos deportivos ha generado preocupaciones sobre la seguridad. Tras un incidente en 2015, la Federación Internacional de Esquí había prohibido su uso. Sin embargo, las normativas actuales garantizan que todos los vuelos se realicen en colaboración con fuerzas de seguridad y bajo condiciones estrictas de control, manteniendo una distancia segura de los atletas y del público.

Petrakovsky: Un Testigo Privilegiado de la Innovación

Hoy, el Servicio de Radiodifusión Olímpica usa más de 800 cámaras, incluyendo 25 drones FPV, para ofrecer una cobertura sin igual de estos Juegos. “Trabajar aquí es una experiencia única; nunca imaginé estar involucrado en un evento de esta magnitud”, comparte Ale Petra, quien ha recorrido un largo camino desde Argentina hasta ser parte de esta innovadora cobertura en Europa.

Trayectoria y Agradecimientos

Alejandro, actualmente base en Holanda, se siente agradecido por las oportunidades brindadas por Dutch Drone Gods, que le han permitido filmar eventos emblemáticos a lo largo de Europa. “Lo que he aprendido y experimentado aquí ha superado todas mis expectativas”, concluye con una sonrisa.