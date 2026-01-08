El Asombroso Viaje de Dos Hermanas Contra las Estadísticas

Damaris y Selena, dos hermanas de Luján, comparten su viaje de superación a través de la capacitación en oficios. Su relato inspira a muchos a buscar nuevas oportunidades en medio de la adversidad.

En un momento conmovedor, Damaris comparte su historia mientras su hermana Selena la escucha atentamente, llena de admiración. Ambas han recorrido un camino de crecimiento personal gracias a la asociación De La Nada.

Damaris, parte de los 5,600 beneficiarios de esta organización, ha completado cursos de cocina, panadería y servicio de camarera, además de formarse en emprendimiento. Selena, de solo 19 años, decidió seguir los pasos de su hermana el año pasado.

Con 27 años, Damaris es la mayor de cinco hermanos. Junto a su familia, que incluye a su madre ama de casa y su padre plomero, ha enfrentado un entorno de limitaciones económicas. “Aunque nos faltaron cosas materiales, siempre hubo amor y unidad”, comparte Damaris.

Damaris celebró su graduación en diciembre de 2018, un hito que cambió su vida.

El Impacto de De La Nada

La asociación De La Nada, ubicada en Luján, no solo capacita en oficios, sino que también ofrece herramientas para la inserción laboral a personas en situación de vulnerabilidad. Luciana Malvazo, miembro de la organización, destaca que aquellos que llegan lo hacen impulsados por un deseo de superación, y la escuela recibe alrededor de 600 estudiantes al año.

De acuerdo a un estudio, solo el 3% de los jóvenes de barrios muy pobres logra conseguir empleo formal. Malvazo señala que la falta de confianza es un obstáculo común: “Muchos piensan que no son dignos de una oportunidad, pero nuestras capacitaciones transforman esa percepción”, afirma.

De la teoría a la práctica

Damaris fue llamada a unirse al proyecto de catering de la asociación, La Cocina del Trabajo, marcando el inicio de su trayectoria laboral. “Buscamos ser autosustentables, y nuestros egresados ahora aportan al crecimiento de la cocina”, explica Malvazo.

Damaris en acción como ayudante de cocina en un evento social.

Recibir la oferta de trabajo fue un rayo de esperanza para Damaris. Con su primer sueldo, compró alimentos y productos esenciales para su familia. “Nunca imaginé lo que podría lograr. Antes, no creía en mi futuro”, reflexiona.

El surgimiento de un nuevo emprendimiento

Recientemente, Damaris ha lanzado su propio negocio de catering y está estudiando la Tecnicatura en Servicios Gastronómicos en Luján. “La educación es fundamental. Nunca deberíamos subestimar nuestras capacidades”, afirma con determinación.

Damaris y Selena, unidas por la gastronomía y el deseo de superarse.

Selena, tras finalizar el secundario, decidió replicar el camino de su hermana. Su pasión por la cocina despertó durante la pandemia, apoyando a Damaris con recetas, lo que la llevó a inscribirse en cursos de camarera y panadería.

Selena ha adaptado su vida a las circunstancias, superando el desafío de viajar hasta la sede de la asociación. Con planes de estudiar diseño de interiores o psicología, sueña con un futuro lleno de oportunidades.

“Damaris es mi inspiración. Quiero alcanzarla y hacerla sentir orgullosa de mí”, afirma Selena, mientras Damaris observa su hermana con orgullo. “Quiero que todos mis hermanos comprendan que hay oportunidades por delante”, concluye.

Así, tanto Damaris como Selena reafirmaron su compromiso con el aprendizaje y el empoderamiento, demostrando que con esfuerzo y dedicación, el cambio es posible.