Los vehículos eléctricos ya no son solo un símbolo de lujo; en China, se han convertido en una opción accesible y práctica para millones. Con innovaciones y subsidios gubernamentales, el país lidera un cambio hacia un futuro más ecológico.

Lu Yunfeng, un taxista de Guangzhou, no oculta su razón para optar por un vehículo eléctrico: “Conduzco un vehículo eléctrico porque soy pobre”. Su amigo Sun Jingguo comparte su perspectiva, enfatizando que, además de ser más económico, este tipo de auto también contribuye a cuidar el medio ambiente. En un país donde casi la mitad de los autos vendidos el año pasado fueron eléctricos, esta conversación refleja una nueva realidad.

Hechos Tras el Cambio

A inicios del siglo XXI, China apostó por posicionarse como líder en tecnologías automovilísticas. A lo largo de los años, el país ha dejado atrás su imagen de nación de bicicletas, convirtiéndose en un gigante en el sector de los vehículos eléctricos (VE).

Para los más de 18 millones de habitantes de Guangzhou, el ruido de la hora punta ahora se acompaña de un zumbido más silencioso. Según el analista Michael Dunne, “En el ámbito de los vehículos eléctricos, China lleva 10 años de ventaja”. Y no es de extrañar, ya que la empresa BYD ha superado a Tesla y lidera el mercado global gracias a su amplia producción para un mercado interno masivo.

La Estrategia de China

El recorrido hacia el liderazgo en vehículos eléctricos se inició bajo la influencia de Wan Gang, un ingeniero que asumió el cargo de ministro de Ciencia y Tecnología en 2007. Su visión fue clara: transformar el panorama automovilístico, dominado por marcas extranjeras, a través del impulso de la electrificación.

Aunque se mencionaron los vehículos eléctricos en los planes quinquenales desde 2001, fue en la década de 2010 cuando el gobierno comenzó a proporcionar importantes subsidios. China, en contraste con sistemas políticos más fragmentados, ha aplicado una planificación centralizada que permitió este desarrollo acelerado.

Apoyo Financiero y Subsidios

Desde 2009, se estima que el gobierno chino ha invertido aproximadamente US$231.000 millones en el sector. Este apoyo no solo beneficia a los fabricantes de autos, sino también a proveedores de electricidad y baterías, facilitando así un ecosistema integral para los vehículos eléctricos.

En este contexto, empresas como BYD pasaron de producir baterías para dispositivos móviles a dedicarse a los automóviles eléctricos. CHAL también ha florecido, fabricando un tercio de las baterías utilizadas globalmente.

El Atractivo de los Vehículos Eléctricos

En China, la adopción de vehículos eléctricos no solo se basa en la sostenibilidad, sino también en su atractivo económico. Las subvenciones gubernamentales hacen que la compra de estos vehículos resulte financieramente viable. Por ejemplo, Lu, el taxista, ha reducido sus costos operativos de manera significativa, gracias a la eficiencia de su nuevo vehículo eléctrico.

Innovación en Carga y Uso

Además, la infraestructura de carga ha avanzado notablemente. Un ejemplo es Daisy, una propietaria de un vehículo eléctrico en Shanghái, que utiliza estaciones de intercambio de baterías que permiten cambiar su batería descargada por una completamente cargada en menos de tres minutos.

Fabricantes Chinos en el Mercado Global

Mientras que países como EE. UU. y naciones europeas imponen aranceles a los autos eléctricos chinos, el Reino Unido ha abierto sus puertas a compañías como XPeng y BYD. A medida que estas empresas se expanden, se espera que la competencia en el mercado de vehículos eléctricos se intensifique, beneficiando a los consumidores.

Con la prohibición de la venta de automóviles de gasolina y diésel en el horizonte, está claro que China se posiciona como un actor clave en la transición hacia un futuro automovilístico más sostenible.

Debate Sobre la Dependencia Tecnológica

A pesar de los avances temidos, aún persisten preocupaciones sobre la dependencia de la tecnología china. Algunos críticos advierten sobre los riesgos potenciales de los «coches controlados desde Pekín». Sin embargo, altos ejecutivos de empresas locales defienden la seguridad y la transparencia de sus operaciones, asegurando que los datos se manejan de manera adecuada.

En Guangzhou, la opinión de Sun Jingguo resuena con optimismo: “El mundo debería agradecer a China por traer esta tecnología”. Sin duda, el país está dando pasos firmes hacia un futuro dominado por vehículos eléctricos, un cambio que podría haber llegado para quedarse.