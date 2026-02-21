El Banco Central sigue abierto: Nueva remodelación millonaria

El futuro del Banco Central de la República Argentina sigue siendo un tema candente en el debate político, especialmente tras la llegada al poder de Javier Milei, quien prometió su cierre. A pesar de las afirmaciones, la realidad del contexto financiero ha tomado un giro inesperado.

Desde sus inicios como figura mediática, Javier Milei ha mantenido una postura firme contra el Banco Central, a cual describe como la raíz de la inflación en el país. Durante su campaña presidencial, se comprometió a cerrarlo, un mantra que resonó profundamente entre sus seguidores. ¿Pero qué ha sucedido en la práctica desde que asumió el cargo?

El Banco Central: De la Amenaza a la Inversión

Después de varios meses en el poder, el Banco Central no solo sigue operando, sino que también ha recibido un importante tratamiento estético. Con una inversión de casi 200 millones de pesos, se están llevando a cabo obras de remodelación en su sede principal, a pesar de que Milei había prometido su desaparición.

Detalles de la Renovación

Según documentos oficiales, la reforma fue adjudicada a la firma “Estudio Ing Villa SRL”, comenzando a fines de 2025. A fecha de hoy, las obras llevan un 66% de avance, con fecha de finalización estimada a principios de marzo de 2026. Esto contrasta fuertemente con la retórica pública de Milei, que habla de cerrar la entidad.

Un Giro en la Narrativa

Poco después de su victoria electoral, algunos de sus seguidores organizaron una peculiar «ceremonia velatoria» en el Banco Central. Este evento fue una manifestación simbólica sobre el fin de una institución que ellos veían como obsoleta. Sin embargo, el escenario real es muy diferente: el Banco no solo está activo, sino que también se prepara para lucir mejor que nunca.

Compromisos vs. Realidades

A pesar de la promesa inicial de Milei de eliminar el Banco Central, su presupuesto es sólido y cuenta con un directorio completo. Esto plantea un dilema: ¿cómo reconciliar las declaraciones de cierre con la necesidad de una institución que parece más fuerte que nunca?

En sus últimas declaraciones, Milei ha sostenido que «tarde o temprano» cerrará el Banco Central, pero los tiempos “técnicos” y la realidad económica parecen retrasar esa posibilidad indefinidamente.

Reflexiones Finales

La historia del Banco Central es un reflejo del dilema entre las promesas políticas y la gobernabilidad real. Mientras Milei continúa con su discurso, la institución avanza en la modernización de sus instalaciones, dejando a muchos cuestionando la viabilidad de sus acciones futuras.