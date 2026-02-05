El Banco de Inglaterra mantiene las tasas de interés en 3.75% ante preocupaciones por la inflación

La Reserva Federal del Reino Unido Mantiene las Tasas de Interés Estables, ¿Qué Significa Esto para la Inflación?

La decisión de la Reserva Federal del Reino Unido de mantener las tasas de interés en 3.75% abre la puerta a posibles recortes en el contexto de una disminución pronosticada de la inflación. ¿Qué repercusiones tendrá esto en la economía?

El comité de política monetaria (MPC) ha decidido mantener sin cambios el costo del crédito, a pesar de una proyección de crecimiento más débil y una inflación en descenso. A pesar de esto, la votación cerrada de 5-4 sugiere que podrían venir recortes en el futuro cercano, después de seis ajustes a la baja desde mediados de 2024.

Perspectivas de Inflación y Crecimiento

Andrew Bailey, gobernador del Banco, indicó que la inflación podría descender a aproximadamente 2% para la primavera, subrayando que mantener la estabilidad de precios es esencial. Se espera que el Producto Interno Bruto crezca solo un 0.9% este año, una revisión a la baja desde el 1.2% pronosticado anteriormente.

Medidas Antiinflacionarias Anunciadas

Rachel Reeves, la canciller, lanzó un paquete de medidas contra la inflación que busca facilitar cortes adicionales en las tasas. Las políticas incluyen reducciones en facturas de servicios públicos y la congelación de tarifas ferroviarias, que entrarán en vigor en abril.

Inflación en Descenso y Perspectivas para el Mercado Laboral

Gracias a estas iniciativas, la entidad monetaria espera que la inflación llegue a 2.1% para el segundo trimestre de 2026, apenas por encima del objetivo del gobierno. Reeves destacó que este año es crucial para “pasar página” en la lucha contra la inflación, especialmente después del panorama económico complicado tras la pandemia y la guerra en Ucrania.

Aunque la desaceleración de la inflación puede aliviar la carga de los hogares, el Banco prevé también una tendencia más débil en el empleo, con una tasa de desempleo que podría alcanzar 5.3%, en comparación con el 5.1% proyectado previamente.

Desafíos a la Vista en el Mercado Laboral

El informe del MPC señala que el aumento en las contribuciones del seguro nacional y el incremento del salario mínimo han influido en la estancación del empleo en el último año. Esto puede ayudar a moderar los aumentos salariales que podrían fijar la inflación en niveles elevados.

Mirando hacia el Futuro: Reuniones del MPC

Conforme la inflación se acercaría al objetivo del 2%, el MPC sugiere que cualquier decisión sobre futuros recortes será cada vez más difícil. La próxima reunión del comité está programada para el 19 de marzo.

Entre los miembros del MPC, algunos proponen una reducción inmediata de un cuarto de punto, sugiriendo que una tasa base del 3% debería ser considerada. Sin embargo, otros miembros expresan preocupaciones sobre las expectativas de inflación y el crecimiento salarial, advirtiendo sobre posibles errores de política si se actúa demasiado rápido en los recortes.