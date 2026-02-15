En el Festival Internacional de Cometas de Berck-sur-Mer, Francia, el equipo Al-Farsi logró un hito impresionante al hacer volar “The Hope”, el barrilete más grande del mundo, con un mensaje potente sobre el medio ambiente.

Un Nuevo Récord en el Vuelo de Barriletes

El equipo Al-Farsi hizo historia al volar un barrilete de más de 1.200 metros cuadrados conocido como The Hope, lo que les valió un reconocimiento oficial de Guinness World Records el 17 de abril de 2018. Este evento no solo celebró la grandeza del cometa, sino que también unió a entusiastas de todo el mundo en un mensaje de conciencia ambiental.

Detalles Técnicos del Barrilete

Construido por Peter Lynn Kites en Nueva Zelanda, “The Hope” se extiende en 1.210 metros cuadrados en tierra y se eleva con cerca de 1.128 metros cuadrados en vuelo. Para su elaboración se utilizaron 1.800 metros de tela y casi 2,2 kilómetros de cuerda, logrando una estructura ligera y duradera que asegura un vuelo estable.

Condiciones Climáticas Clave

El equipo Al-Farsi se enfrentó a desafíos climáticos mientras se preparaba para el intento de récord. Esperaron pacientemente el momento adecuado, reintentando al día siguiente cuando el clima se volvió favorable tras una jornada de vientos inestables.

El equipo Al-Farsi, aclamado por su hazaña, llevó consigo un fuerte mensaje ambiental.

Un Mensaje Global de Conciencia Ambiental

Uno de los rasgos destacados de “The Hope” es su mensaje ambiental visible en la vela, donde se proclamaba “Amamos nuestro planeta” en nueve idiomas. Este emotivo llamado a la acción invita a la cooperación internacional en temas esenciales como la preservación del agua y el cambio climático.

Abdulrahman Al-Farsi, líder del grupo, subrayó la importancia de la preservación ambiental: “Estamos llamando a la gente a cuidar nuestro entorno de cualquier forma posible”.

Más de 25 Años Promoviendo Valores Comunitarios

El equipo Al-Farsi es una organización sin fines de lucro que ha estado promoviendo la cultura del vuelo de barriletes durante más de 25 años. Sus actividades involucran a personas de todas las edades, fomentando la creatividad y la alegría a través de eventos de vuelo libre y kitesurf.

El barrilete más grande del mundo en plena acción y volando alto.

Avances en Ingeniería y Colaboración

El récord anterior, establecido en 2005 con un cometa que alcanzó 1.019 metros cuadrados, resalta el impresionante progreso técnico logrado en los trece años siguientes. “The Hope” marcó no solo un hito de tamaño, sino también un notable avance en la ejecución técnica, volando sin la necesidad de un piloto ni líneas secundarias, gracias a su innovador diseño.

El equipo Al-Farsi lleva la cultura del barrilete y valores comunitarios a nuevas alturas.

Conclusión del Vuelo

El vuelo de The Hope es un poderoso recordatorio de lo que podemos lograr cuando unimos fuerzas y trabajamos juntos, superando barreras técnicas y culturales. Con su imponente tamaño y profundo mensaje, este barrilete vuela hacia un futuro donde la conciencia ambiental y la cooperación son vitales.