El Colapso del Régimen Bolivariano: Impacto Devastador en Argentina

La influencia del régimen bolivariano en Venezuela, que comenzó con Hugo Chávez en 1999, está llegando a su fin. Este análisis revela cómo las relaciones económicas con Argentina fueron más perjudiciales que beneficiosas.

Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, en febrero de 1999, hasta la captura de Nicolás Maduro, se han vivido casi 27 años de una gestión fallida en el ámbito económico, especialmente en relación con Argentina. Este vínculo se ha caracterizado por pérdidas significativas en dólares, mercados y empresas argentinas, que resultaron en crisis para varias compañías locales.

Hitos de una Relación Turbulenta

La historia de las relaciones económicas entre ambos países se puede analizar a través de cuatro momentos clave: el préstamo de dólares de Chávez a Néstor Kirchner, los intentos de adquirir la láctea SanCor, el papel de Pescarmona como proveedor de turbinas y la expropiación de la siderúrgica Sidor, propiedad de Techint. De estos, solo quedan anécdotas y la pérdida de dinero para Argentina.

El Préstamo de Chávez

El vínculo inició cuando Néstor Kirchner, enfrentando problemas financieros tras múltiples defaults, recibió el apoyo inesperado de Chávez. Este compró bonos argentinos por alrededor de 8 mil millones de dólares, en un momento en que el precio del barril de petróleo alcanzaba cifras récord, lo que inicialmente parecía un acto de solidaridad. Sin embargo, el interés de estos bonos fue del 9,8% anual, muy superior al de otros países como Uruguay, lo que llevó a pérdidas cercanas a mil millones de dólares para Argentina.

SanCor y el Mercado Venezolano

El acuerdo comercial más emblemático fue el firmado entre SanCor y el gobierno venezolano, en el que se planeaba que la cooperativa argentina abasteciera al mercado de leche en polvo de Venezuela, financiado con excedentes petroleros. Con un aporte comprometido de 80 millones de dólares por parte del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, este acuerdo parecía una salvación, pero los problemas de pagos llevaron a SanCor a un concurso de acreedores en 2022.

Desgaste Empresarial y Expropiaciones

Sidor, la Siderúrgica Expropiada

Techint operaba Sidor, una de las principales productoras de acero de Venezuela. Sin embargo, en 2008, Chávez anunció la expropiación de la empresa. Tras largas negociaciones y amenazas, se pactó un pago total de 1.345 millones de dólares. Sin embargo, la deuda nunca se saldó completamente y Sidor no pudo mantener su producción.

Impsa y el Proyecto Tocoma

Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) se embarcó en la ambiciosa construcción de una planta hidroeléctrica en Venezuela, con un contrato de 520 millones de dólares. A pesar de haber ganado la licitación, el proyecto pasó a la historia como un ejemplo de impagos, y en 2014, Impsa se declaró incapaz de cumplir con sus compromisos externos.