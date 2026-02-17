El destino de la fortuna Kirchner, en manos de la Corte Suprema y otros tribunales

Las últimas decisiones judiciales han llevado a que Cristina Kirchner y un grupo de condenados en el caso de corrupción conocido como Vialidad deban restituir al Estado la impresionante suma de 685.000 millones de pesos. Esta cifra monumental refleja el daño económico causado y marca un paso significativo en el combate a la corrupción en Argentina.

Detalles del Proceso Judicial

La situación se ha intensificado tras un primer decomiso de **111 propiedades**, muchas de las cuales pertenecen a la ex presidenta y a Lázaro Báez, que ahora están bajo revisión judicial por parte de la Corte Suprema. Recientemente, el fiscal **Diego Luciani** ha solicitado que se incluyan hasta **141 inmuebles adicionales** y dinero en efectivo, lo que sigue poniendo en jaque la fortuna de la familia Kirchner.

Patrimonio en Números

En su declaración ante la **Oficina Anticorrupción**, **Máximo Kirchner** reportó un patrimonio que supera los **8.300 millones de pesos**, mientras que su madre, Cristina, declaró un total de **250 millones de pesos**. La justicia ahora está enfocada en avanzar sobre propiedades y activos, incluyendo cuentas bancarias de **Florencia Kirchner**, que han sido embargadas.

Ejecución de Bienes y Decomisos

La decisión del **Tribunal Oral Federal 2** fue clara al establecer que deben ejecutarse los bienes para que los condenados colaboren, con sus patrimonios, en cubrir la exorbitante cifra de **684.990.350.139,86 pesos**. Este es solo el primer bloque de propiedades que se ha identificado para hacer efectivo el decomiso.

Impacto en la Familia Kirchner

Se estima que **20 propiedades** directamente ligadas a la familia Kirchner estarán involucradas en este procedimiento, incluyendo un bien que pertenece a la ex presidenta y varios que fueron heredados por **Máximo** y **Florencia Kirchner**. Lázaro Báez no se queda atrás y enfrenta la posible confiscación de más de **80 propiedades**, muchas de las cuales están atadas a las empresas utilizadas en las licitaciones viales fraudulentas.

Política de Recuperación de Activos

Los jueces subrayaron que esta medida busca evitar que los condenados se beneficien con las ganancias obtenidas a través de acciones ilegales, además de cumplir con compromisos internacionales de recuperación de activos vinculados a la corrupción. Sin embargo, la ejecución se encuentra suspendida mientras se resuelven las apelaciones presentadas por los condenados.

Un Futuro Incierto

El fiscal general **Mario Villar** ha argumentado en contra de las apelaciones, reafirmando que esta ejecución es una consecuencia inherente a la gravedad del delito. El desenlace de este caso, que está en manos de los jueces de la Corte Suprema, será crucial para establecer precedentes en la lucha contra la corrupción en el país.

Nuevos Desafíos Legales

El nuevo pedido del Ministerio Público incluye **141 inmuebles**, automóviles de lujo, y cantidades significativas en dólares pertenecientes a los Kirchner. Luciani ha señalado que, a pesar de la magnitud de la sentencia, aún no se ha recibido el pago proporcional correspondiente, lo que exacerba la urgencia del caso.

Más Bienes en el Espejo

Nueva evidencia ha surgido alegando que siguen existiendo propiedades vinculadas a maniobras de blanqueo, incluyendo un departamento donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario, que también está bajo la lupa. La prolongación del proceso judicial dejará a todos expectantes sobre cómo se procederá con las futuras apelaciones y el cumplimiento del fallo.