El dólar oficial se incrementa $20 en el lanzamiento de las nuevas bandas cambiarias

La primera jornada de 2026 marcó un notable incremento en el dólar oficial mayorista, que cerró en $1.475, reflejando un avance de $20.

El inicio de año trajo consigo una serie de cambios significativos en el mercado cambiario argentino. El dólar oficial mayorista, en su primer día, experimentó un avance del 1,4%, llegando a los $1.475. Para contextualizar, en 2025, la divisa mostró un aumento del 41,8%.

Nuevas Bandas Cambiarias: Ajustes por Inflación

La jornada de ayer también fue testigo del estreno de las nuevas bandas cambiarias, que se ajustarán de acuerdo con la inflación. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el nuevo techo se estableció en $1.529,03 y el piso en $914,78. Este sistema busca mantener la estabilidad en medio de un entorno económico volátil.

Cotización del Dólar Minorista

El tipo de cambio en el mercado minorista se posicionó en $1.495 en las pizarra del Banco Nación, con un aumento diario de $15. Durante 2025, el dólar acumuló un crecimiento del 41,5%, mientras que la inflación se estima en un 31% según los próximos datos oficiales del Indec, esperados para el 13 de enero.

Reacciones de Expertos: ¿Sobrerreacción del Mercado?

El director del CEPEC, Leo Anzalone, analizó el comportamiento del mercado y aseguró que estamos ante una sobrerreacción, un fenómeno típico en períodos de cambio de régimen cambiario. Anzalone enfatizó que “es más saludable un tipo de cambio ligeramente elevado que el que la economía arrastraba anteriormente”, y anticipó un posible ajuste más natural hacia el límite superior de la banda.

Movimientos de Tipos de Cambio Financieros

Los tipos de cambio financieros también mostraron un aumento. El MEP se negoció a $1.506,21, experimentando un incremento del 1,7%, mientras que el CCL cerró en $1.545,86, con un aumento del 1,4%. Este panorama evidencia una tendencia al alza en el mercado cambiario.

Reservas del Banco Central: Un Monto que No Pasa Desapercibido

A pesar de las expectativas, el BCRA no compró reservas en esta jornada, aunque comenzó un proceso de acumulación de divisas. La compra se realizará de acuerdo con la «remonetización de la economía», previendo un 5% del total operado en un mercado que reportó un volumen de US$ 550 millones ayer.

Aun así, las reservas brutas del Central aumentaron en US$ 1.934 millones, alcanzando un total de US$ 43.099, gracias a los movimientos habituales en el sistema financiero.

La Estrategia del Nuevo Régimen Cambiario

Ignacio Morales, Chief Investments Officer en Wise Capital, expresó que el nuevo régimen de bandas cambiarias es fundamental para la estrategia económica actual. Su objetivo es facilitar la acumulación de divisas sin forzar al tipo de cambio a alcanzar el límite superior del esquema establecido.

Proyecciones Económicas para 2026

De acuerdo al Presupuesto 2026, se prevé un dólar oficial de $1.423 para diciembre, con una inflación anual del 10,1%. Sin embargo, esta proyección ya parece desactualizada frente a la cotización mayorista, que supera los $1.450, indicando que el régimen deberá adaptarse a una dinámica de precios más exigente.