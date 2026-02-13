El emotivo mensaje de J Rei a María Becerra por su cumpleaños: ‘Es un privilegio ver brillar tus ojos’

En un emotivo gesto, J Rei sorprendió a María Becerra en su cumpleaños número 26, compartiendo un video lleno de cariño que conmovió a sus seguidores.

J Rei, conocido por su hit «Tu Turrito», dedicó un mensaje especial a María Becerra en su día especial. En un breve pero significativo video, el artista expresó sus sentimientos con las emotivas palabras: “Un día como hoy hace 26 años nacía el amor de mi vida y hoy tengo el privilegio de ver y hacer brillar esos ojitos todos los días”. Este tierno mensaje resonó rápidamente en redes, destacando la unión inquebrantable entre ambos.

María no tardó en responder, compartiendo el video en sus historias y expresando su felicidad: “Te amo mi gordito hermoso. Gracias por hacerme tan tan feliz!! Qué bendición despertarme al lado del hombre de mi vida. GRACIAS DIOS”. Sus palabras generaron una ola de apoyo y cariño entre sus seguidores, quienes celebraron la relación.

A pesar de que Becerra se encontraba en Perú por compromisos laborales y J Rei en Buenos Aires, la pareja demostró que la distancia no es un obstáculo. Cuando María se encuentra en plena agenda artística, ambos mantienen su conexión a través de mensajes y gestos en sus redes sociales.

Momentos Especiales y Celebraciones

En su post de cumpleaños, María compartió su alegría por iniciar el año en Perú: “Empezando mis 26 pensando en estos momentos hermosos que me llevo de mi Perú lindo, gracias por tanto amor y por todos sus mensajitos tan hermosos”.

De regreso a Argentina, la cantante mostró su cotidianidad en las redes, mencionando los festejos en su hogar: “¿Qué está haciendo mamita? Toda la cuchara ensartada, todo rellenito, empanada frita hoy para mi cumple”, compartió entusiasmada.

Además, mostró a sus seres queridos y mascotas, creando un retrato intimista y cálido de su celebración en familia.

María Becerra agradeció públicamente a J Rei por su mensaje y compartió con sus seguidores la felicidad de despertar junto a su pareja (Foto: Warner Music).

J Rei, por su parte, compartió un vistazo a su celebración, cocinando para la familia: “Haciendo una bondiolita al disco para la familia, se festeja el cumple de mi amorcito”. Esta imagen familiar resalta la cercanía y complicidad entre ellos.

Una Relación que Brilla

A lo largo de su relación, Becerra y J Rei han cultivado un vínculo auténtico, lleno de gestos tiernos y mensajes públicos que alimentan la narrativa romántica que los rodea. Cada dedicatoria es una muestra de la complicidad que los caracteriza y que ha cautivado a sus seguidores.

María Becerra también se destaca en el ámbito de la moda, presentándose en diversas ocasiones con estilos que abarcan desde lo urbano hasta lo sofisticado, reafirmándose como un referente en el mundo del entretenimiento. La combinación de su música y su estilo personal la han convertido en una figura destacada en la escena de la música urbana argentina.