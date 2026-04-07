El encantador pueblo cerca de Buenos Aires donde el salame es la estrella turística

Descubre Mercedes: El Paraíso del Salame a Solo 100 km de Buenos Aires

Mercedes, un pueblo encantador en la provincia de Buenos Aires, se ha convertido en un destino imperdible para los amantes del salame. Su oferta gastronómica y su ambiente tranquilo atraen a miles de visitantes durante todo el año.

Una Fiesta para los Sentidos: La Celebración del Salame Quintero

Mercedes es famosa por su Fiesta Nacional del Salame Quintero, que se celebra desde 1975, reuniendo a productores locales, sabores regionales y espectáculos para el disfrute de todos. Desde 2001, este evento se ha extendido a tres días de celebración, congregando a miles de visitantes cada año.

Más que Salame: Otras Celebraciones en Mercedes

La ciudad también alberga otras festividades notables, como la Fiesta Nacional del Durazno en diciembre y la Fiesta Provincial de la Torta Frita, programada para el 11 y 12 de abril. Estas celebraciones complementan la propuesta cultural y gastronómica de Mercedes, convirtiéndola en un punto atractivo para turistas.

Un Destino Ideal para los Amantes de la Naturaleza

Además de su rica gastronomía, Mercedes ofrece diversos espacios al aire libre. El Parque Municipal Independencia es uno de los más destacados, abarcando 55 hectáreas a la orilla del río Luján, donde las familias y amigos pueden disfrutar de caminatas, picnics y actividades recreativas.

Aventura en la Naturaleza: La Reserva Natural Arroyo Balta

Esta localidad también cuenta con la Reserva Natural Arroyo Balta, un espacio ideal para recorridos y avistamiento de aves, permitiendo una conexión profunda con la naturaleza circundante.

Cómo Llegar a Mercedes Desde Buenos Aires

Acceder a Mercedes es sencillo. Desde la Ciudad de Buenos Aires, inicia tu viaje por la Autopista 25 de Mayo, continúa por el Acceso Oeste y, antes de llegar a Luján, enlaza con la Ruta Nacional 5 hasta el kilómetro 100. Desde allí, comienza tu aventura en un pueblo donde el salame es el rey.

Explora Pueblos Rurales Cercanos

Mercedes no solo destaca por su famoso salame, sino que también está cerca de encantadores pueblos rurales ideales para visitar. La experiencia completa te invita a disfrutar de la tranquilidad y la calorosa hospitalidad de la región.