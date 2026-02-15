El Factor Decisivo que Puede Transformarlo Todo

El debate sobre la reforma laboral ha tenido un impacto inmediato en el mercado cambiario argentino. Este jueves, el dólar oficial experimentó una caída del 0,3%, cotizando a $1415 en el Banco Nación, mientras que en el segmento mayorista la divisa descendió a $1396.

La reciente media sanción del proyecto de ley de reforma laboral ha influido en el valor del dólar. En el contexto actual, el tipo de cambio oficial se ha ajustado, situándose en $1415. En el segmento mayorista, la divisa cayó por debajo de los $1400, llegando a $1396, el valor más bajo en tres meses.

Variaciones en los dólares financieros y el mercado informal

El dólar contado con liquidación se encuentra en $1470, con un ligero aumento del 0,4%, mientras que el dólar MEP registra un precio constante de $1422. En el mercado informal, el dólar blue se negocia a $1440.

El enfoque del mercado cambia

Más allá de los números, las preocupaciones del mercado giran en torno a la procedencia de los dólares y la sostenibilidad de los recursos económicos. Este enfoque es crucial: determinar el origen y la duración de las entradas de divisas se vuelve vital para la estabilidad cambiaria.

Dependencia del financiamiento externo

Muchos analistas coinciden en que la estabilidad del tipo de cambio no solo depende del comercio, sino también de la entrada de financiamiento. En este sentido, las reservas y el balance cambiario se integran en un mismo análisis.

Un balance cambiario que marca la pauta

Desde GMA Capital, se enfatiza que el aumento selectivo en el crédito y sus restricciones no son casualidades, sino un reflejo de la disponibilidad de dólares. En diciembre, el balance mostró un déficit en la cuenta corriente de USD 1.565 millones. Aunque el comercio de bienes presentó un superávit de USD 426 millones, fue superado por los egresos en servicios y pagos al exterior.

Flujos financieros vitales

En este contexto, la cuenta financiera mostró un superávit de USD 1.505 millones, con un importante aporte del sector público. La reciente colocación de deuda externa por parte del Tesoro, sumada a desembolsos de organismos internacionales, ha sido crucial para mantener un equilibrio en el mercado cambiario.

Nuevas políticas cambiarias y sus efectos

A partir de enero, el Banco Central adoptó medidas para comprar dólares, acumulando hasta la fecha USD 1.651 millones. Esta estrategia ha contribuido a la disminución del riesgo país y ha mantenido el tipo de cambio en niveles accesibles.

Expectativas para el segundo semestre

Los expertos advierten que el segundo semestre será un periodo clave, donde la estabilidad cambiaria enfrentará mayores desafíos. Con la cosecha como una de las principales fuentes de reserva, las dinámicas del mercado seguirán evolucionando, y las decisiones del Gobierno serán cruciales.

El juego de las elecciones

La situación también estará influenciada por el entorno político. La cercanía a las elecciones en Estados Unidos podría afectar el acceso a financiamiento, y la incertidumbre respecto a la reelección de Javier Milei tendrá su impacto en el mercado cambiario.