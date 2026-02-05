El FMI Revisará Reservas y Considera Nuevo Acuerdo

La llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina promete ser un evento determinante, no solo por su revisión técnica de rutina, sino por las grandes implicancias que puede tener para el futuro económico del país.

Encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, esta misión busca autorizar un desembolso cercano a los USD 1.000 millones, crucial para la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF). Sin embargo, esta visita también podría abrir la puerta a un nuevo acuerdo de financiamiento.

Desafíos Inminentes: Vencimientos y Requisitos de Financiamiento

El equipo que dirige Luis Caputo se enfrenta a un escenario complicado: durante el segundo semestre, el Gobierno tendrá que hacer frente a más de USD 4.000 millones en vencimientos de capital e intereses, mientras que los desembolsos apenas superarán USD 2.000 millones. La necesidad de un nuevo programa de financiamiento se vuelve evidente.

Pagos de Capital que Aprietan

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los pagos al FMI se intensifican hacia fin de año, con un pago de USD 799 millones en septiembre por capital, además de USD 767 millones a otros organismos multilaterales.

Plata «Fría» vs. Plata «Rápida»

La estrategia financiera del Gobierno se divide en dos vertientes. Los USD 6.000 millones restantes del programa vigente son considerados plata «fría», que solo se desembolsará bajo condiciones específicas. En cambio, la asistencia por USD 833 millones a través de Derechos Especiales de Giro (DEGs) del Tesoro de EE.UU. actúa como un salvavidas para enfrentar brechas de liquidez.

El Examen del FMI: Obligaciones y Desafíos

La revisión del FMI abarcará las reservas, las cuentas fiscales y la asistencia al Tesoro. Aunque se ha superado la meta fiscal este año, la acumulación de reservas no estuvo a la altura, con un resultado final negativo de USD 14.000 millones.

La Cuestión del INDEC: Sensibilidad y Credibilidad

La situación del INDEC agrega un nivel de complejidad a las negociaciones. La postergación en la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha generado inquietudes, ya que el FMI considera esencial contar con estadísticas confiables.

Política Cambiaria: Un Asunto Crítico

La política cambiaria actual, que ajusta las bandas de acuerdo con la inflación, es otro tema candente. El FMI observa con preocupación que esta estrategia podría afectar las exportaciones, comprometiendo las reservas netas del país.

Blindaje Geopolítico: La Influencia de EE.UU. y Japón

A pesar de las dificultades técnicas, el Gobierno cuenta con un apoyo geopolítico significativo de Estados Unidos, que históricamente ha alineado su voto en el Board del FMI con el de Japón.

Ajustes Sociales: Medición del Sentir Popular

Finalmente, a medida que la misión técnica revisa los números con las autoridades, sostendrá reuniones con líderes sindicales y de negocios. Esto permitirá evaluar si los ajustes fiscales son socialmente viables en un contexto económico aún complicado.