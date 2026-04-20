El Gobierno Activa Su Presencia en Río Mayo y Sarmiento para Atender a Adjudicatarios de Viviendas

En un esfuerzo por acercar los servicios públicos a la comunidad, el Instituto Provincial de la Vivienda ofrecerá atención personalizada en Río Mayo y Sarmiento a fines de abril. ¡No te lo pierdas!

Atención Presencial en Río Mayo y Sarmiento

El personal del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) estará atendiendo a los vecinos de Río Mayo el 27 y 28 de abril, y se trasladará a Sarmiento el 29 del mismo mes. Esta iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno del Chubut para garantizar respuestas efectivas a las necesidades habitacionales de los ciudadanos.

En Río Mayo, la atención se realizará en el Punto Digital, situado en calle Hipólito Yrigoyen 552, de 9 a 16 horas. Por su parte, en Sarmiento, el IPV estará presente en las instalaciones del ex Corfo, en 28 de Julio 169.

Trámites y Consultas Disponibles

El objetivo de esta visita es facilitar diversos trámites a los adjudicatarios, incluyendo la actualización de datos personales, consultas sobre estado de deudas, cancelación de cuotas de vivienda y más. Este acercamiento busca simplificar el acceso a los servicios estatales y promover un mejor vínculo con la comunidad.

Una Oportunidad para Todos

La presencia del IPV en estas localidades responde a la política del gobernador Ignacio «Nacho» Torres, quien enfatiza la importancia de proporcionar asesoramiento habitacional directo a los vecinos. Esta acción se realiza en colaboración con los municipios de Río Mayo y Sarmiento, solidificando el compromiso del Gobierno del Chubut con el derecho a la vivienda.

Con estas iniciativas, se busca garantizar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de acceder a información relevante y necesaria sobre sus viviendas, fortaleciendo así el lazo entre el organismo provincial y los adjudicatarios.