El Gobierno amplía las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero

El Congreso se Preparara para Nuevas Sesiones Extraordinarias Hasta Fin de Mes

El Gobierno ha decidido extender las sesiones extraordinarias en el Congreso hasta el 28 de febrero, buscando abordar temas cruciales en el ámbito legislativo.

Según el Decreto 103/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, esta prórroga fue publicada recientemente en el Boletín Oficial. Entre los asuntos a tratar se destaca la Reforma de la Ley N° 27.795, que aborda el Financiamiento de la Educación Universitaria y la Recomposición del Salario Docente, a ser enviada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Esta decisión surge tras la apelación del Gobierno a la medida cautelar dictada por el juez Martín Cormick, quien exigía que se actualizasen las partidas establecidas en la ley que había sido aprobada el año pasado.

Cabe recordar que esta ley había sido vetada previamente por Javier Milei, pero el Congreso logró revertir la situación con una mayoría abrumadora, generando tensiones políticas en el marco de las elecciones legislativas del año pasado.

Posteriormente, la trama se complicó con el rechazo al controvertido capítulo 11 del Presupuesto 2026, a pesar de que el resto del presupuesto fue aprobado en general, lo que causó un nuevo conflicto legislativo.

Durante la primera fase de estas sesiones extraordinarias, que se llevaron a cabo en diciembre, el presidente manifestó seis temas de interés, aunque solo logró la sanción de dos importantes: el Presupuesto 2026 (sin el capítulo XI) y la Ley de Inocencia Fiscal.

En esta segunda ronda de sesiones, que inició el 2 de febrero, se logró la media sanción en la Cámara de Diputados del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea y de la Reforma Penal Juvenil, que establece la imputabilidad a partir de los 14 años.

Simultáneamente, la Cámara de Senadores aprobó la semana pasada el proyecto de Reforma Laboral, aunque un artículo relacionado con las licencias médicas desató controversias, lo que llevó al Gobierno a admitir un “error” en su redacción.