El Gobierno apoya la captura de Maduro ante la ONU

Argentina Apoya la Captura de Nicolás Maduro en la ONU: Un Cambio Radical en la Política Regional

El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha expresado su apoyo a la reciente operación militar de Estados Unidos en Caracas que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro. Un giro importante en la postura argentina hacia Venezuela.

Respaldo Oficial en el Consejo de Seguridad de la ONU

Durante su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador de Argentina, Francisco Tropepi, destacó el impacto positivo que tiene esta captura en la lucha contra el narcotráfico en la región. El canciller Pablo Quirno compartió el discurso por medio de su cuenta en X.

Un Avance Decisivo Contra el Narcoterrorismo

Tropepi resaltó: “Este es un avance crucial en la lucha contra el narcoterrorismo que ha afectado gravemente a nuestras naciones. Es un paso hacia la recuperación de la democracia, el respeto por los derechos humanos y el fin de la opresión en Venezuela”. Destacó que millones de venezolanos han tenido que huir de su país como resultado de las políticas del régimen autoritario de Maduro, que ha sido calificado como una amenaza tanto interna como externa.

Argentina en la Lucha por la Democracia

En la misma línea, Tropepi reafirmó el compromiso de Argentina en la defensa de la opositora María Corina Machado y demandó la liberación inmediata de Nahuel Gallo, un argentino detenido ilegalmente en Venezuela.

Exigencia de Derechos Humanos

El diplomático enfatizó: “Es crucial que se garantice el regreso seguro de Gallo a nuestro país”, evidenciando la postura del Gobierno argentino sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

Desafíos Futuros para la Comunidad Internacional

Al finalizar su suministro, Tropepi describió un “nuevo escenario” en la política venezolana, mencionando el doble desafío que enfrenta la comunidad internacional: “Acompañar una transición democrática genuina en Venezuela y contribuir al restablecimiento de la paz y la seguridad en la región”. La Argentina se muestra dispuesta a colaborar firmemente en este proceso.

Reacciones Divididas en América Latina

Durante la sesión de la ONU, se evidenciaron las divisiones en América Latina. Algunos países, como Colombia y Brasil, expresaron preocupaciones por la soberanía nacional y la intervención militar, mientras que otros apoyaron la acción estadounidense. “Estas acciones traen recuerdos de interferencias históricas en la política de nuestra región”, afirmó la representante colombiana, Leonor Zalabata Torres.

Llamado a la Reflexión Internacional

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a respetar la soberanía e integridad de los Estados, un llamado que resonó entre varios embajadores presentes, quienes advirtieron que las violaciones a la soberanía de un país afectan a toda la comunidad internacional.

Este contexto plantea un panorama complejo para la política exterior argentina y la implicación que tendrá en la relación de América Latina con el régimen de Nicolás Maduro y su legado.