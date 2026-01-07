El Gobierno asegura los dólares para cumplir con los pagos de deuda del viernes

El gobierno de Javier Milei se prepara para enfrentar un importante desafío el próximo 9 de enero, cuando debe cumplir con vencimientos de deuda que superan los 4.200 millones de dólares. ¿Cómo se está organizando para manejar esta situación?

Según información oficial, el Tesoro ha conseguido un préstamo directo mediante negociaciones con un grupo de bancos. Con esta maniobra financiera, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha logrado reunir los fondos necesarios para que el gobierno cumpla con sus obligaciones de manera puntual.

Detalles del Acuerdo Financiero

Un consorcio de entidades bancarias había presentado una oferta de financiamiento por 7.000 millones de dólares, de los cuales se destinarán 1.600 millones para cubrir los pagos correspondientes. Esta acción se complementa con los dólares adquiridos por el Tesoro y un crédito REPO con organismos financieros.

Compromisos de Pago y Bonos Emitidos

El gobierno ha notificado a los tenedores de bonos sobre los pagos programados en moneda extranjera, que se extienden hasta el año 2046. Estos bonos fueron inicialmente emitidos en 2020 como parte de la reestructuración de la deuda durante la administración de Alberto Fernández.

Reservas en Aumento

En otro aspecto significativo, el Banco Central adquirió recientemente 83 millones de dólares, lo que elevó las reservas a 44.187 millones de dólares. El economista Federico Machado afirmó que las reservas netas están en alrededor de 2.560 millones, y que se prevé la entrada de 700 millones de dólares procedentes de la privatización de hidroeléctricas.

Perspectiva de Milei y el Futuro Financiero

El 21 de diciembre, Javier Milei había anticipado sus planes para abordar los vencimientos de enero. Manifestó confianza en que el gobierno cuenta con un respaldo financiero suficiente, incluyendo diversas opciones de financiamiento. «Estamos tranquilos», aseguró el presidente en esa ocasión.

Análisis de Expertos Económicos

El economista Federico Vaccarezza comentó sobre la situación actual, describiendo el vencimiento del 9 de enero como el inicio de una serie de compromisos de pago que podrían sumar entre 17.000 y 20.000 millones de dólares en el año. En este contexto, reafirmó el compromiso del gobierno de cumplir con las metas de acumulación de reservas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, que son esenciales para garantizar la sostenibilidad de la deuda.

Vencimientos Críticos y Estimaciones

El vencimiento del próximo 9 de enero incluye aproximadamente 3.000 millones de dólares en capital y 1.500 millones en intereses, representando un desafío significativo para la administración actual.