El Gobierno avanza con la reforma laboral a pesar del paro de la CGT

La CGT Llama a Paro General Ante la Reforma Laboral: El Gobierno Apuesta a Impulsarlo

A pocas horas de un debate crucial en la Cámara de Diputados sobre la reforma laboral, la preocupación crece en el ámbito político y sindical. La central obrera CGT ha anunciado un paro general que promete impactar el transporte y otros sectores, desafiando al Gobierno que intenta avanzar con su propuesta.

El Gobierno se encuentra en una encrucijada mientras la CGT ha decidido endurecer su postura ante la reforma laboral que se debate en Diputados. A pesar de las tensiones, la administración sigue firme en su intención de sesionar «este jueves», si consigue los respaldos necesarios para aprobar la controvertida legislación.

Las Expectativas del Gobierno

Un funcionario de LLA subrayó que hasta el momento no han recibido cambios en el proyecto que proviene del Senado. La meta sigue siendo avanzar con la ley que, según el oficialismo, busca «dinamizar» el mercado laboral argentino, a pesar de los reparos existentes sobre un artículo que reduce sueldos durante licencias por enfermedad.

El Paro General: Un Desafío Sindical

La CGT ha decidido convocar a un paro general que contará con la «adhesión total del transporte» en el mismo día que se trate el proyecto en la Cámara baja. Esta medida refleja la creciente tensión entre el Gobierno y los sindicatos respecto a la reforma laboral impulsada desde el oficialismo, que busca su aprobación a través de un dictamen que se discutirá el miércoles.

Cambios Potenciales en la Propuesta

Ante las críticas, el Gobierno evalúa modificaciones al texto de ley, aunque aún no se han definido oficialmente. A pesar de las negociaciones con diferentes bloques parlamentarios para sumar apoyos, no se vislumbran cambios significativos antes de la sesión del jueves.

Las Estrategias del Gobierno

Cabe destacar que el oficialismo contempla la posibilidad de una nueva convocatoria para el debate en la Cámara baja si no logra los números esperados. Aun así, la urgencia por avanzar con la reforma es evidente debido al calendario parlamentario limitando las sesiones extraordinarias.

Las Reacciones en el Escenario Político

Desde el Ejecutivo, se evita una confrontación directa con la CGT, que planea anunciar formalmente los detalles del paro. Patricia Bullrich, líder de la bancada de LLA, expresó su descontento por la medida, argumentando que «el país no avanza con paros, sino trabajando». Resaltó que la reforma no perjudica a los trabajadores, sino que ofrece certezas para el desarrollo del mercado laboral.

Acercamientos y Cambios en el Debate

Durante una reunión previa con el presidente Javier Milei, Bullrich abordó aspectos clave de la reforma, subrayando la necesidad de cambios para garantizar el pago del 100% del salario para ciertos casos de enfermedades severas. Sin embargo, la inclusión de enmiendas todavía es incierta y podría complicar el proceso en el Senado.

La Posición del Ejecutivo

A pesar de la oposición, una fuente cercana al Gobierno ha manifestado que la mayoría de los trabajadores apoyan la modernización de la legislación laboral. El clima de incertidumbre continúa en torno a la convocatoria de la CGT que se hará oficial en conferencia de prensa.