El Gobierno cierra 2025 con la deuda pública superando los U$S 455.000 millones tras un incremento en diciembre.

La Secretaría de Finanzas ha hecho un balance de la deuda pública argentina, revelando un aumento significativo en los números durante diciembre de 2025. Este informe es crucial para entender el estado de las finanzas del país.

De acuerdo al último Boletín mensual, la deuda pública bruta de Argentina alcanzó los U$S 455.067 millones en diciembre de 2025, lo que representa un incremento de U$S 9.082 millones con respecto al mes anterior. Este crecimiento se debe a una combinación de operaciones financieras y nuevos instrumentos de capital, según el Ministerio de Economía.

Incremento Mensual de la Deuda

La deuda pública mostró un aumento respecto a noviembre, impulsado por ajustes en la valuación y nuevas emisiones. Del total de U$S 455.067 millones, aproximadamente U$S 452.542 millones están en condiciones de pago normal, mientras que el resto enfrenta reestructuración o pagos diferidos.

Composición de la Deuda

El 42% de la deuda pagadera está denotada en moneda local, en comparación con el 58% que se encuentra en moneda extranjera. Estos porcentajes reflejan la actual estructura del endeudamiento del Estado nacional.

Análisis Intermensual

Comparando los montos, se informa que la deuda en condiciones de pago normal creció en U$S 9.070 millones, lo que representa un ascenso del 2,05%. Este incremento se atribuye principalmente al aumento de la deuda en moneda extranjera y la disminución de la deuda en moneda local.

Variaciones Acumulativas de 2025

Durante el año, la deuda bruta experimentó una reducción acumulada de U$S 11.854 millones, disminuyendo de U$S 466.921 millones en diciembre de 2024 a U$S 455.067 millones al finalizar 2025. Esta variación se debió a operaciones de financiamiento y ajustes valuationales.

Pagos Realizados en Diciembre

En el último mes del año, la Administración Central cumplió con pagos de deuda por un total equivalente a U$S 15.555 millones, de los cuales el 98% se abonó en moneda nacional. La mayor parte de este monto cubrió pagos de capital, ascendiendo a U$S 15.198 millones, mientras que los intereses sumaron U$S 357 millones.