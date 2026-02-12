El Gobierno detiene la publicidad de Temu en Argentina: Las razones detrás de la decisión

La controversia entre el Gobierno argentino y la plataforma de comercio electrónico Temu se intensifica, luego de que se confirmara la orden de suspensión de su publicidad en el país.

El Gobierno nacional reafirmó recientemente ante la Justicia las sanciones impuestas a Temu, la plataforma de origen chino, exigiendo que detenga sus campañas de publicidad consideradas engañosas en Argentina. Esta decisión se da en el contexto de un conflicto legal que ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia, originado por una denuncia presentada por Mercado Libre.

La Controversia Mercado Libre vs Temu

La disputa comenzó en agosto de 2025, cuando Mercado Libre acusó a Temu de violar el Decreto de Lealtad Comercial Nº 274/2019. Según Mercado Libre, la plataforma china usaba mensajes confusos sobre precios y promociones que inducían al error a los consumidores y perjudicaban la sana competencia en el sector del comercio electrónico.

Respuestas y Acciones Legales

En respuesta a estas acusaciones, la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno emitió una medida preventiva, ordenando a Temu cesar sus actividades publicitarias digitales mientras se realiza una investigación sobre la posible vulneración de normas publicitarias. Esta medida incluye la paralización de anuncios en su sitio web, aplicación móvil y redes sociales.

No obstante, Temu ha contraatacado mediante diversos recursos legales para evitar cumplir con esta medida, defendiendo la transparencia de sus estrategias comerciales y argumentando que las denuncias de Mercado Libre son un intento de crear barreras para la competencia internacional.

Defendiendo el Comercio Electrónico Nacional

En documentos presentados ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, los abogados del Estado calificaron de insuficiente y en ocasiones inadecuado el recurso de apelación de Temu, solicitando que sea declarado «desierto» o, al menos, rechazado. El Gobierno también defendió la validez de la normativa aplicada, señalando que las infracciones son de carácter «formal», eliminando la necesidad de demostrar un daño específico a los consumidores para justificar la intervención estatal.

Hacia la Corte Suprema

El asunto ha escalado hasta la Corte Suprema, luego de que dos instancias inferiores se declararan incompetentes, creando un conflicto negativo de competencia. El máximo tribunal ahora ha trasladado el caso a la Procuración General de la Nación para un dictamen sobre qué cámara debería procesar la causa, un trámite fundamental previo a la decisión definitiva de la Corte.

Esta situación plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la apertura comercial, la protección del consumidor y la competencia equitativa entre empresas nacionales y extranjeras. Más allá de este conflicto específico, el caso de Temu refleja un debate más amplio sobre las regulaciones del mercado digital en Argentina.