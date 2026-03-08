El Gobierno traerá de vuelta a 248 argentinos de Emiratos Árabes por la crisis en Medio Oriente

El Gobierno argentino anunció el regreso exitoso de 248 ciudadanos que se encontraban varados en Emiratos Árabes Unidos, en medio de tensiones y restricciones de vuelos comerciales. Este operativo es parte de un esfuerzo mayor que busca asegurar el retorno seguro de los argentinos.

Este domingo, el Gobierno de Argentina confirmó que un grupo de 248 ciudadanos logró regresar al país desde Emiratos Árabes Unidos (EAU), un importante nodo aéreo del Golfo. Los pasajeros se habían visto atrapados debido a la drástica disminución de vuelos comerciales y el cierre temporal del espacio aéreo en la región, a raíz de conflictos de seguridad tras ataques aéreos en varios países del área.

Operativo de Repatriación

Este grupo forma parte de un total de 416 argentinos que habían solicitado asistencia oficial debido a la imposibilidad de reprogramar sus vuelos. Gracias a un esquema de cooperación con aerolíneas privadas que operan rutas hacia América del Sur, se logró evacuar a cerca del 60% de ellos, utilizando Brasil como punto de conexión.

El canciller Pablo Quirno comunicó a través de sus redes sociales: “Ya han podido salir de EAU 248 ciudadanos”. Este operativo se llevó a cabo mediante gestiones directas de la Embajada y el Consulado argentino en Dubái y Abu Dabi, donde se encuentran dos de los aeropuertos más concurridos del mundo.

Continúa la Evacuación

A pesar del exitoso retorno de casi la mitad del grupo, todavía hay 168 argentinos esperando nuevos vuelos en la región. Las autoridades han desaconsejado a los que permanecen en la zona realizar desplazamientos por tierra a países vecinos debido a la inestabilidad de la seguridad.

Pablo Quirno, Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina

Quirno sostiene que se están organizando vuelos adicionales y que el Gobierno continúa en contacto directo con los argentinos en Medio Oriente para facilitar su regreso de forma rápida y segura.

Prioridades de Repatriación

La mayoría de los repatriados fueron evacuados mediante vuelos de la aerolínea Emirates, que ha reanudado ciertas frecuencias internacionales desde Dubái. Estos itinerarios a menudo incluyeron escalas técnicas en Río de Janeiro antes de llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, convirtiéndose en una vía alternativa para evacuar a los sudamericanos atrapados en la crisis.

El Ministerio de Relaciones Exteriores instauró un protocolo consular de emergencia para asignar asientos en los vuelos disponibles. La prioridad se otorgó a familias con niños, personas con condiciones de salud preexistentes, adultos mayores y aquellos en situación de vulnerabilidad económica, muchos de los cuales habían pasado varios días en las terminales tras la cancelación de sus vuelos originales.

La situación en los aeropuertos se complicó debido a ataques con misiles que han afectado diversos puntos del Golfo, provocando cierres y restricciones en el tráfico aéreo. Dubái y Abu Dabi, como puntos clave de conexión entre Europa, Asia, África y Oceanía, han visto un impacto significativo en sus operaciones, afectando a miles de pasajeros internacionales.