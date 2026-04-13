El Maestro del Insulto: Un Perfil Impactante

Fuego cruzado en las plataformas digitales: un nuevo informe revela que en menos de tres años, Argentina se ha convertido en un campo de batalla virtual, donde la descalificación y el odio se multiplican a un ritmo alarmante.

Entre enero de 2023 y junio de 2025, se registraron asombrosos 27 millones y medio de insultos en las redes sociales argentinas, según un estudio de la consultora Ad Hoc. Esta cifra, que se traduce en más de 42 mil mensajes hostiles diarios, pone en evidencia un fenómeno de agresividad que ha alcanzado un récord preocupante en el país. Los usuarios argentinos, con un promedio de 9 horas diarias conectados a internet, superan considerablemente la media global de 6 horas, lo que intensifica la problemáticas de estas interacciones tóxicas.

Un Panorama Desolador: La Normalización del Insulto

El informe titulado “La provocación permanente” destaca que los principales protagonistas en esta ola de insultos son trolls y figuras mediáticas. Entre ellos, Javier Milei se distingue como el “usuario no troll” que más agresiones ha vertido, acumulando 1.589 insultos en solo dos años. En un reciente episodio durante la Semana Santa, Milei desató casi mil ofensas en solo cuatro días, utilizando un periodo de reflexión para atacar a medios y periodistas que no se alinean con su visión.

La Estrategia del Insulto: ¿Una Cuestión Psicológica o Política?

Los expertos debaten si la inclinación de Milei hacia el insulto es un reflejo de cuestiones psicológicas de su infancia, o si responde a un plan político diseñado para apelar a las emociones y mantener a sus seguidores leales, evitando enfrentar debates sustanciales sobre temas cruciales para la sociedad argentina. Abelardo Morales Gamboa, sociólogo costarricense, aborda esta degradación del liderazgo en su ensayo “La obscenidad del poder”, donde critica la falta de ética y la normalización de comportamientos que refuerzan jerarquías sociales.

El Periodismo como Pilar de la Democracia

La crítica al ejercicio periodístico, que representa un bastión de la democracia, incomoda a quienes se creen dueños de la verdad. Este ataque sistemático no solo elimina la posibilidad de un debate constructivo, sino que también puede volverse en contra del agresor, recordándole que el poder es efímero.