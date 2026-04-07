El oficialismo avanza: Diputados se reúnen este miércoles para aprobar la ley

El oficialismo argentino se prepara para impulsar una modificación a la Ley de Glaciares, generando una ola de protestas y un intenso debate político. La sesión en la Cámara de Diputados está programada para este miércoles.

Dictamen a Favor de la Reforma

Después de una jornada de exposiciones que incluyó a funcionarios nacionales y provinciales, el oficialismo logró avanzar con el dictamen para modificar la Ley de Glaciares. Se espera que la propuesta sea considerada en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.

Protestas de la Oposición y Movilizaciones

Organizaciones ambientales y partidos opositores han convocado a una marcha para este miércoles a las 17 horas, partiendo desde 9 de Julio y Avenida de Mayo hacia el Congreso. «La defensa de los glaciares es la defensa del agua, nuestra soberanía y el futuro», afirmó La Cámpora, uno de los grupos que apoya la manifestación.

Composición del Dictamen y Reacciones Políticas

El dictamen de mayoría recibió 37 firmas de un total de 66 en el plenario de Ambiente y Asuntos Constitucionales. Apoyan la reforma «La Libertad Avanza», junto a legisladores de PRO, UCR y representantes provinciales de Catamarca, San Juan y Misiones. Sin embargo, Unión por la Patria, Provincias Unidas y varios otros representantes mostraron su rechazo a la iniciativa.

Conflictos en el Congreso

A pesar de las expectativas del oficialismo, la apertura de la sesión promete ser conflictiva. Existen llamados a interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien tiene prevista una presentación en el Congreso.

Impacto de la Reforma en la Protección de Glaciares

La modificación a la normativa actual propone que solo los glaciares de «aporte hídrico relevante y verificable» recibirían protección estricta. Además, se otorgan más poderes a los gobernadores para elaborar inventarios glaciales, amparándose en que los recursos naturales pertenecen a las provincias.

Argumentos a Favor de la Reforma

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, defendió la necesidad de equilibrar la protección de los glaciares con el fomento de la actividad minera, resaltando su impacto positivo en el empleo y el desarrollo regional.

Reacciones del Gobierno y Críticas a la Oposición

Luis Lucero, secretario de Minería, cuestionó los miedos infundados sobre la reforma y subrayó que hay una necesidad de distribuir mejor los recursos hídricos en lugar de prohibir el desarrollo económico. Esta postura ha llevado a un intenso debate sobre el equilibrio entre la protección del medio ambiente y el interés económico de las provincias con recursos mineros.

Preocupaciones por la Transparencia y la Inclusión

La sesión reciente fue criticada por la falta de pluralidad, ya que solo asistieron representantes de provincias con intereses mineros. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, expresó su malestar debido a la exclusión de constitucionalistas que podrían ofrecer una perspectiva más amplia sobre el impacto de la reforma.

Informe Revelador sobre Financiamiento a Provincias

Antes de la votación, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicó un informe que revela que una parte significativa de los fondos enviados por el gobierno a diversas provincias se realizó justo antes de la sesión en el Senado, lo que ha despertado sospechas sobre el proceso legislativo.