El peligro bajo el agua: buzos ucranianos desactivan minas rusas

El mar Negro, un escenario de conflictos, esconde un peligro insondable: miles de minas y explosivos que amenazan la vida y el tráfico marítimo. Un equipo de buzos ucranianos se enfrenta a esta creciente amenaza, mientras se esfuerzan por desminar las aguas y proteger las rutas comerciales.

Desafíos en la Profundidad

Vitalii, un buzo de 31 años, describe su trabajo bajo el agua con un tono sombrío. «Cuando nos acercamos a una mina, debemos ser silenciosos y precisos», explica, sumergiéndose en las oscuras aguas del mar Negro para desactivar dispositivos explosivos. Este trabajo no solo es crítico, sino que también representa uno de los legados más mortales de la guerra en Ucrania.

El Legado de la Guerra

Las minas colocadas por Rusia al inicio de la invasión son solo una parte de la historia. La situación se agravó cuando la explosión de la presa Kakhova arrastró más misiles y proyectiles hacia el mar, aumentando la cantidad de artefactos peligrosos en el fondo marino.

Peligros visibles y ocultos

«El número de minas en el área asciende a miles», estima Fox, comandante del grupo de defensa contra minas. Sin embargo, este no es el único riesgo; los misiles y proyectiles de artillería que aguardaban en las profundidades también pueden activar peligros inminentes.

Trabajo Vital y Risky

A pesar de la amenaza constante y el tráfico marítimo activo, los buzos como Vitalii siguen adelante. La actividad comercial es crucial para la economía de Ucrania, y cada mina desactivada es un paso más hacia la seguridad en las rutas comerciales.

La Paridad en el Mar

Según Dmytro Pletenchuk, portavoz de la marina ucraniana, «hay una cierta igualdad en el dominio marítimo». Aunque Rusia mantiene una ventaja en tierra, Ucrania ha encontrado maneras de contraatacar y proteger sus intereses en el mar.

Pasos Metódicos en la Desactivación

El proceso de desminado es arduo y requiere una meticulosa atención al detalle. Una vez identificados los artefactos, los buzos utilizan explosivos controlados para desactivar los sensores de las minas, permitiendo un acceso más seguro a los dispositivos. Este proceso, que puede llevar hasta dos días y el esfuerzo conjunto de 20 personas, es fundamental para mantener la seguridad en el mar.

Un Futuro Incierto

A pesar de las contribuciones internacionales, como la donación de embarcaciones por parte de la Marina Británica, el camino hacia la limpieza del lecho marino en paz sigue siendo incierto. Con cada mina retirada, queda un largo recorrido por delante, pues, bajo el agua, la amenaza persiste.

Conclusiones de una Larga Batalla

A medida que los buzos como Vitalii continúan su trabajo arriesgado, la importancia de limpiar estas aguas en conflicto se vuelve cada vez más crítica para la economía y la seguridad de Ucrania. Con cada tarea completada, no solo se salvan vidas, sino que también se sientan las bases para un futuro más seguro en el mar Negro.