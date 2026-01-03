El primer fin de semana del año: frío y una imponente subida del mar

Mar del Plata: un verano agridulce marcado por el clima

La costa marplatense se muestra con carpas listas, mientras el clima fresco desafía las vacaciones de enero. Las altas temperaturas prometen llegar, pero ¿será suficiente para reconciliar a los turistas con la playa?

Este sábado 3 de enero, Mar del Plata se presenta muy diferente a como estaba en los meses previos. Las carpas de los balnearios están completamente armadas y listas para recibir visitantes. Sin embargo, solo unos pocos osados pasean por la arena, abrigados ante los 14.8° que parecen aún más fríos debido al viento del sur que sopla a 28 km/h.

Aviso amarillo y fuertes vientos: el pronóstico se cumple

Desde el viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido un alerta amarilla por vientos intensos, anticipando ráfagas de entre 40 y 55 km/h. A medida que transcurrió la noche, las condiciones climáticas se tornaron más severas, dejando ráfagas que alcanzaron hasta los 80 km/h, causando daños en diversas áreas de la ciudad.

Impacto en la ciudad: árboles y postes caídos

La mañana del sábado trajo consigo la intervención de Defensa Civil, que trabajó sin descanso para retirar árboles, ramas y postes caídos, además de reparar semáforos dañados. Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni evacuaciones. Sin embargo, la sudestada afectó a varias playas, inundando los balnearios de Punta Mogotes, La Perla y otros puntos de la costa, donde el agua llegó hasta la línea de carpas.

Opciones de entretenimiento frente al clima frío

Para los operadores turísticos, el clima puede ser un factor determinante en la elección de actividades. Con temperaturas que no acompañan, muchos turistas buscan alternativas a la playa. La boletería del espectáculo «Fantasía sobre hielo» ha tenido un gran movimiento, ofreciendo una experiencia única en una pista ecológica que no requiere agua ni energía eléctrica.

Experiencia inmersiva “Puertas a mundos”

Otra opción que atrae a los visitantes es la experiencia inmersiva «Puertas a mundos», creada por Luciana Grosman, que se está realizando en el astillero Contessi. Este espacio, diseñado para ofrecer entretenimiento sin pantallas, está recibiendo un gran flujo de público.

El atractivo cultural de Mar del Plata

El Museo MAR se convirtió en un destino imperdible durante estos días. Su imponente lobo marino dorado en la entrada, obra de Marta Minujín, llama la atención de los visitantes. Además de sus exposiciones permanentes de artistas reconocidos, el museo inauguró un nuevo programa para 2026, fortaleciendo su oferta cultural.

Turistas disfrutando de la cultura

Ana Paula y Mario, una pareja de San Justo, disfrutaron de la visita al museo. «No somos expertos en arte, pero nos gustó mucho», comentó Ana Paula mientras salían, deseando que el clima les permitiera finalmente disfrutar de la playa al día siguiente. Este anhelo es compartido por muchos, quienes esperan que el sol brille pronto en la costa.