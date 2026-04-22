El Salvador inicia un megajuicio contra cientos de presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha

Desde este lunes, El Salvador pone en marcha un juicio masivo contra 486 individuos señalados como parte de la infame Mara Salvatrucha (MS-13), marcando un hito en la lucha contra las pandillas que han asolado al país por décadas.

Detalles del Juicio Masivo

La Fiscalía General de la República reveló que este proceso judicial incluye a líderes y fundadores de la MS-13, acusados de numerosos delitos atroces. Notoriamente, se les imputa haber ordenado el asesinato de 87 personas en un solo fin de semana en marzo de 2022.

Este brutal suceso fue un catalizador para que el presidente Nayib Bukele declarara la «guerra» a las pandillas, lo que resultó en un régimen de excepción que ha permitido la detención de más de 91,000 personas en los últimos cuatro años.

Controversias y Derechos Humanos

A pesar de que muchos apoyan el enfoque agresivo del gobierno para combatir el crimen, organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por posibles violaciones al debido proceso, argumentando que el estado de emergencia ha llevado a detenciones arbitrarias.

Expertos de la ONU han advertido que «la seguridad pública no debe llevar a menoscabar el derecho a un juicio justo». A medida que el juicio avanza, se recuerda que se han acumulado 47,000 delitos, entre ellos homicidios y desapariciones, a lo largo de los últimos diez años.

Una Audiencia Virtual y Acusados Reclusos

En este caso, de los 486 acusados, 413 comparecerán de manera virtual, mientras que otros 73 están prófugos. La mayoría de los imputados se encuentra detenida en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de alta seguridad construida específicamente para albergar a pandilleros.

La Respuesta del Fiscal y la Justicia Independiente

El fiscal a cargo afirmó que se busca «saldar una deuda histórica» y destacó que se les atribuye una larga lista de crímenes a las estructuras de la MS-13. Sin embargo, algunos críticos advierten que estos juicios masivos podrían comprometer los derechos individuales, dificultando la identificación de responsabilidades específicas.

Expectativas Judiciales y Presiones

Jueces locales expresaron la necesidad de llevar a cabo un análisis meticuloso de las pruebas para evitar condenas injustas. «La atmósfera de presión sobre los jueces es palpable, lo que podría influir en la calidad de la justicia», indicó un juez salvadoreño, enfatizando que cada acusado merece oportunidad de defensa adecuada.

Con denuncias de inocencia por parte de familiares de detenidos, existe una gran expectativa sobre cómo manejarán los jueces este complejo caso que la sociedad salvadoreña sigue de cerca, esperando una aplicación efectiva de la justicia.