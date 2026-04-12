El sector agroexportador destaca: ‘Podría ser la mayor cosecha en la historia de Argentina’

En medio de una de las cosechas más grandes en la historia de Argentina, el sector agroexportador enfrenta un complejo conflicto con los transportistas. ¿Cómo impacta esto en la logística y la economía del país?

Con un contexto marcado por tensiones, Luis Zubizarreta, vicepresidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, ofrece un panorama preocupante para la cadena agroexportadora. En diálogo con nuestro medio, Zubizarreta destacó que actualmente se están levantando las cosechas y su traslado a los puertos es crucial.

El Aumento del Gasoil y sus Consecuencias en el Agro

La reciente alza en el precio del gasoil se ha convertido en un punto de fricción en la negociación de las tarifas de flete. “El aumento de los combustibles es una realidad que se debe a la situación internacional y debe reflejarse en las tarifas que reciben los transportistas”, comentó Zubizarreta.

La falta de consenso en este tema ha llevado a protestas que ya están afectando la logística de exportación. “Desde hace varios días, tenemos bloqueado el acceso a dos de los puertos más importantes del país: Bahía Blanca y Necochea”, agregó.

El Retador Escenario de los Transportistas

El sector de transporte de granos se caracteriza por su fragmentación. “Los transportistas son mayormente pequeñas empresas o incluso personas individuales que poseen un camión”, analizó Zubizarreta, lo que dificulta la posibilidad de alcanzar acuerdos generales.

A pesar de contar con una tarifa de referencia, el sistema es de libre contratación: “Cada transportista debe negociar su tarifa directamente con el contratante”, explicó. Sin una mesa de negociación unificada a nivel nacional, el conflicto se agrava. Zubizarreta agregó que aunque se había alcanzado un acuerdo tentativo de un incremento del 14%, la disputa continúa sin solución aparente.