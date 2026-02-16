El Sector Alimentario que Sobrevive a la Invasión de Importaciones

La Competencia de los Alimentos en Argentina: Desafíos y Oportunidades

La reciente apertura de importaciones está transformando el panorama del consumo alimentario en Argentina, sin embargo, no todos los productos se enfrentan de la misma manera a esta competencia.

La reconfiguración del mercado argentino está impulsada por la apertura de importaciones, pero no todos los alimentos están igualmente posicionados para competir con sus contrapartes extranjeras. Factores como la logística y el perfil del consumidor argentino son fundamentales en este nuevo contexto.

Desafíos en la Importación de Alimentos

El comercio exterior se enfrenta a múltiples barreras técnicas que afectan la entrada de ciertos productos. No se trata únicamente de protecciones comerciales, sino de la capacidad logística y la duración de vida útil de los alimentos. Muchas categorías siguen dependiendo en gran medida de la producción nacional, sostenida por una infraestructura de décadas.

Resistencia de Aportes Locales: El Caso de los Lácteos

Entre los rubros más resistentes a la competencia internacional se encuentran los lácteos. Según la Coordinadora de la Industria de Productos Alimenticios (COPAL), las importaciones se concentran en productos que Argentina no produce en cantidad suficiente, como cacao y café, dejando a los lácteos fuera de este contexto.

Logística: La Clave del Éxito

El yogur es un ejemplo claro. Debido a su corta vida útil y la necesidad de una estricta cadena de frío, su distribución se realiza de manera casi diaria. Como explica Diego Buranello de Danone Cono Sur, este sistema permite que su producción local abastezca más de 100,000 puntos de venta en el país, alcanzando a 8 de cada 10 hogares argentinos.

El Crecimiento de las Importaciones de Alimentos

A pesar de los retos, el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indica que la categoría de alimentos está experimentando un aumento en las importaciones. Sin embargo, este crecimiento no afecta a todas las subcategorías por igual. Segmentos como los bienes durables están viendo un aumento más significativo, mientras que algunos alimentos continúan con limitaciones.

El reciente acuerdo con Estados Unidos también abre puertas para la importación de quesos, aunque el acceso inicial está limitado a 1,000 toneladas, una cifra pequeña en comparación con las exportaciones lecheras del último año.

Cultura y Preferencias Locales en el Consumo de Quesos

La vida útil de los productos se revela como un factor crucial para su competitividad. Alimentos con menos de 80 días de vida útil son más difíciles de importar, y en las góndolas se aprecian productos de marcas locales que, gracias a su duración, se convierten en competidores directos de los importados.

A pesar de la apertura al comercio, las preferencias de los consumidores argentinos también juegan un papel importante. La identidad cultural en el paladar argentino tiende hacia los productos locales, como los quesos tradicionales, que a menudo son más valorados que las opciones importadas.

La Incursión de Productos Internacionales

Algunos quesos importados logran abrirse paso en el mercado, pero el consumo sigue siendo limitado. Variedades como el queso brie danés y otros quesos ultra madurados, aunque están disponibles, enfrentan una aceptación restringida debido a precios elevados y diferencias culturales en el sabor.

Oportunidades en el Mercado Global

A medida que el paladar argentino se diversifica, también surgen oportunidades para que productos locales lleguen a consumidores internacionales. La marca uruguaya Conaprole, por ejemplo, ha entrado lentamente en el mercado argentino, aunque su yogur aún no ha sido importado.

En este cruce entre la identidad nacional y la apertura económica, la industria alimentaria argentina se encuentra en una encrucijada, donde la tradición y la innovación continúan coexistiendo.