El sector lácteo en crisis: presión fiscal pone en riesgo la supervivencia de muchos tambos

La situación actual de la lechería argentina se vuelve insostenible. La combinación de altos impuestos, falta de financiamiento y una creciente informalidad amenaza la viabilidad del sector, según el productor Alfredo Trionfini.

El productor tambero Alfredo Trionfini compartió su preocupación en Canal E, señalando que la presión tributaria y la falta de acceso a créditos agravan la situación económica del sector. Trionfini resaltó que “esto es una realidad de toda la Argentina”, subrayando un contexto que afecta a todos los sectores económicos.

Aumento de Costos en el Sector Lechero

El productor destacó el desbalance económico generado en 2025, donde la leche aumentó un 8%, mientras que el dólar se disparó un 40% y la inflación alcanzó el 31%. Esta situación ha incrementado la incertidumbre en el sector, dado que “todos nuestros insumos y materias primas están dolarizados o se rigen por el índice de precios”, explicó.

A pesar de esta adversidad, el sector ha logrado aumentar su producción en un 10%, calificado como “campeón mundial” en términos de producción por la OCLA. Sin embargo, este incremento no se traduce en rentabilidad para los productores. “La industria observa que esto genera una sobreoferta y el mercado externo se ha complicado”, advirtió Trionfini.

Presión Fiscal y su Impacto Desastroso

Trionfini también abordó el tema de los impuestos, señalando que “nos agobian” y que los 37 tributos que deben afrontar en todas las etapas de la producción disminuyen significativamente la rentabilidad. “Pagamos impuestos al vender, al comprar, al contratar personal y hasta al recurrir al sistema financiero”, detalló el productor.

El efecto acumulado de esta presión fiscal no solo afecta la rentabilidad sino que también promueve la informalidad. “Esta situación ha generado un aumento en las ventas y compras en negro, así como en la contratación irregular de personal”, advirtió. Según estadísticas del sector, la informalidad se sitúa por encima del 40%.

Otro serio impacto de estas circunstancias es el cierre de tambos. “Prevemos que se seguirán cerrando establecimientos”, alertó Trionfini, añadiendo que la OCLA reporta una reducción del 8 al 10% en las unidades productivas.