El-Sisi: El Medio Oriente enfrenta intentos de reconfigurar su mapa, pide papel del Golfo en un acuerdo con Irán

El Presidente de Egipto Advierte sobre la Reconfiguración Peligrosa del Medio Oriente

Abdel Fattah el-Sisi alerta sobre los intentos deliberados de alterar el mapa regional bajo pretextos ideológicos extremistas, subrayando la inestabilidad creciente en el área.

Durante un discurso televisado con motivo del Día de la Liberación de Sinaí, el presidente egipcio resaltó la importancia de respetar la soberanía estatal y la integridad territorial. Rechazó cualquier esfuerzo por fragmentar naciones o apoderarse de sus recursos, insistiendo en que las soluciones políticas y las negociaciones son la única vía hacia la estabilidad.

Tensiones en Irán y Seguridad en la Región del Golfo

El alza de tensiones en la región está ligada a la guerra en Irán y sus repercusiones. En una reunión celebrada en Nicosia, entre líderes árabes y de la Unión Europea, el-Sisi advirtió que cualquier acuerdo potencial con Irán debe considerar las preocupaciones de seguridad de los estados del Golfo, ya que la situación actual posee serias implicaciones para la estabilidad regional y la navegación marítima.

Implicaciones Económicas Globales

El presidente egipcio enfatizó que el conflicto afecta no solo la estabilidad local, sino también el suministro global de energía y las cadenas de suministro. Además, reafirmó el compromiso de Egipto en rechazar ataques contra los países árabes, subrayando la necesidad de un enfoque político como solución definitiva.

Violaciones al Alto el Fuego en Gaza

En sus observaciones, el-Sisi instó a la implementación completa de la segunda fase del alto el fuego en Gaza, lo que incluye la llegada sin restricciones de ayuda humanitaria y el comienzo inmediato de los esfuerzos de reconstrucción. Reiteró el rechazo a cualquier intento de desplazar a los palestinos y exigió el cese de ataques en Cisjordania.

Preocupaciones Humanitarias de Qatar

Funcionarios de Qatar también abogaron por la apertura total de los cruces para facilitar la ayuda humanitaria y el movimiento civil. Advirtieron sobre las graves consecuencias humanitarias si se mantienen las restricciones. Qatar ha expresado su preocupación por las violaciones del alto el fuego por parte de Israel y las limitaciones impuestas sobre la asistencia humanitaria, lo que podría poner en riesgo la próxima fase del acuerdo y debilitar las posibilidades de progreso.