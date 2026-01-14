El valor del dólar blue hoy, martes 13 de enero de 2026.

La situación actual del real en Argentina es de gran interés, especialmente entre quienes operan en el mercado informal. Te contamos las cifras del día para que estés bien informado.

¿Cuál es la cotización del Real hoy?

En esta jornada, el real blue se cotiza a aproximadamente $276,75 para la compra y $287,75 para la venta, reflejando las tendencias del mercado no oficial.

Por otro lado, el real oficial, según el Banco de la Nación Argentina, alcanza $269,00 para la venta y $284,00 para la compra.

Tipo de cambio del Real para Compras Internacionales

El real tarjeta, que se utiliza para transacciones en el exterior, tiene un valor de $369,20 para la venta. Este tipo de cambio aplica a los consumos efectuados con tarjeta de crédito o débito fuera del país.

Un poco sobre el Real Brasileño

Desde 1994, el real es la moneda oficial de Brasil y actualmente se posiciona como la divisa más fuerte de América Latina. En el ámbito global, ocupa el lugar número 20 en cuanto a monedas más comercializadas. Su símbolo, R$, representa billetes que van desde los 2 hasta los 100 reales, así como monedas de 5, 10, 25, 50 centavos y de un real.

Actualización de Otras Divisas: Dólar y Euro

Hoy, el dólar blue se encuentra en $1.485,00 para la compra y $1.505,00 para la venta en el mercado paralelo. El dólar oficial tiene un cierre de $1.440,00 para la compra y $1.490,00 para la venta.

En cuanto al euro blue, opera a $1.728,84 para la compra y $1.752,12 para la venta, mientras que el euro oficial se sitúa en $1.655,00 para la compra y $1.755,00 para la venta.