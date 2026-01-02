Elecciones 2026 en América Latina: ¿Cómo podría afectar Trump?

En 2026, varios países latinoamericanos se preparan para elegir a sus nuevos presidentes, en un contexto marcado por la polarización política y la influencia de actores externos. Este año electoral promete ser crucial para el futuro de la región.

Principales Elecciones en 2026

Cinco naciones de América Latina se alistan para las urnas, destacando Brasil y Colombia, dos de las principales democracias del continente. Las elecciones estarán marcadas por una intensa polarización, lo que podría definir el destino de los gobiernos de izquierda que actualmente dominan en estas naciones.

El Impacto De Trump en las Urnas Latinoamericanas

Una inquietud adicional en este ciclo electoral se relaciona con el potencial de influencia que podría ejercer el expresidente de EE. UU., Donald Trump. A lo largo de 2025, Trump mostró su interés en afectar las elecciones en la región, apoyando a fuerzas de derecha en Argentina y Honduras, además de amenazar con recortes de ayuda financiera si estos no obtenían resultados favorables.

En este contexto, cabe preguntarse: ¿repetirá esta estrategia en el futuro cercano? Algunos analistas sugieren que la polarización puede beneficiarlo, aunque está por verse si su apoyo directo tendrá un efecto similar en Brasil y Colombia.

Calendario Electoral de América Latina en 2026

El calendario electoral comenzará con Costa Rica el 1 de febrero, donde los votantes elegirán al presidente, dos vicepresidentes y 57 miembros de la Asamblea Legislativa. Si ningún candidato alcanza el 40% de los votos, se celebrará una segunda vuelta el 5 de abril.

Las siguientes citas serán:

Perú: 2 de abril, elecciones presidenciales y legislativas; balotaje el 7 de junio.

2 de abril, elecciones presidenciales y legislativas; balotaje el 7 de junio. Colombia: 8 de marzo, elecciones legislativas; primera vuelta el 31 de mayo; balotaje el 21 de junio.

8 de marzo, elecciones legislativas; primera vuelta el 31 de mayo; balotaje el 21 de junio. Haití: 30 de agosto para elecciones generales; posible balotaje el 6 de diciembre.

30 de agosto para elecciones generales; posible balotaje el 6 de diciembre. Brasil: 4 de octubre, elecciones generales; balotaje el 25 de octubre.

Escenarios Inciertos y Protagonistas Clave

La campaña electoral en Costa Rica podría verse afectada por la controversia alrededor del presidente, Rodrigo Chavez, quien enfrenta un intento de levantamiento de fuero por presunta interferencia en el proceso electoral. A pesar de esto, se espera que su partido mantenga una presencia fuerte en las elecciones.

En Perú, un contexto complicado con un alto número de candidatos (al menos 34 inscripciones) hace que las elecciones sean aún más impredecibles. Esta atomización política puede abrir la puerta a sorpresas, aun en medio de un clima de descontento y preocupación por la inseguridad.

El Reto De La Izquierda en Colombia

Colombia se prepara para un largo ciclo electoral también lleno de emotividad. Las elecciones comenzarán con consultas interpartidistas y culminarán en un balotaje, si es necesario. Los dos principales bloques políticos, el oficialismo de izquierda y la oposición de derecha, se perfilan para un enfrentamiento tensamente disputado.

La capacidad de Gustavo Petro, actual presidente, para influir en estas elecciones es un tema de debate, especialmente dado que la oposición se aglutina en torno a candidatos de alto perfil. Sin embargo, su gobierno también está impulsando un referéndum constitucional que podría ser un factor determinante.

La Anticipación del Futuro Más Allá de 2026

Además, Haití enfrenta una crisis humanitaria y de violencia, que complica aún más su proceso electoral previsto. Las elecciones dependerán de la estabilidad y del financiamiento, en un país que ha estado sin elecciones por casi una década.

En Brasil, la polarización política se intensifica con el exmandatario Jair Bolsonaro como candidato, y un Lula da Silva que busca reafirmar su posición. La división interna dentro de la oposición de derecha puede resultar decisiva en la contienda de octubre.

Mientras tanto, la influencia de la política estadounidense, particularmente a través de figuras como Trump, mantiene a algunos observadores en vilo sobre el rumbo de la política latinoamericana y sus implicaciones futuras en la estabilidad de la región.