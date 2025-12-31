Elisabet Piacentini: «La reducción de la prescripción es para quienes cumplieron»

La reciente implementación de la Ley 27.799, conocida como Ley de Inocencia Fiscal, trae consigo importantes novedades para aquellos que han cumplido con sus responsabilidades impositivas. Esta ley busca acortar los plazos de prescripción impositiva, un alivio para muchos contribuyentes.

La normativa, explicada por Elisabet Piacentini, introduce modificaciones significativas en la Ley de Procedimiento Tributario. “Con esta ley, los plazos de prescripción se reducirán para aquellos que han presentado correctamente sus declaraciones juradas”, aseguró.

Plazos de Prescripción: ¿Qué Cambia?

Tradicionalmente, el fisco podía reclamar cargas sociales, jubilaciones y contribuciones por hasta diez años, mientras que los impuestos tenían un plazo de cinco años, el cual a menudo se extendía. A partir de ahora, estos plazos se acortan, pero exclusivamente para los contribuyentes que han demostrado cumplir correctamente con sus obligaciones. “La reducción está enfocada solo en quienes realmente han cumplido”, aclaró Piacentini.

El Rol de los Bancos en la Nueva Normativa

Uno de los aspectos más delicados bajo esta ley es el papel que desempeñan las entidades bancarias en relación con el origen de los fondos. Piacentini indicó que los bancos están obligados a cumplir con las regulaciones de la UIF y a reportar cualquier operación sospechosa. “Si se depositan montos superiores a 40 salarios mínimos, deben informar”, destacó, añadiendo que la interpretación de estas normas puede variar considerablemente dependiendo del criterio del gerente de la sucursal.

Desafíos en la Justificación de Orígenes

Piacentini recordó experiencias pasadas similares durante los blanqueos, donde gerentes solicitaban justificativos del origen del dinero a pesar de que la ley lo permitía. En este contexto, la especialista subraya la necesidad de una comunicación clara por parte del Banco Central para evitar confusiones.

Una Isla de Desconfianza: La Relación de los Argentinos con el Sistema Bancario

La desconfianza hacia el sistema financiero en el país es un problema persistente. Piacentini señaló que «la memoria del corralito de hace 25 años sigue definiendo la percepción de ahorro de los argentinos». Sin embargo, la Ley de Inocencia Fiscal podría marcar un cambio positivo. “Ahora tenemos una ley que reduce la supervisión fiscal sobre los ahorros”, comentó.

Dólares Fuera del Sistema: Un Potencial no Aprovechado

La especialista planteó que muchos de los ahorros en dólares que están fuera del sistema son completamente legales; sin embargo, fueron adquiridos a través de canales no autorizados. “El objetivo es incentivar que estos fondos se reintegren a la economía formal”, explicó.

Reclamos sobre Burocracia Bancaria

Por último, Piacentini criticó la rigidez de los bancos ante la aceptación de billetes en dólares. “Son dólares que son válidos en todo el mundo, pero aquí te los rechazan por un pequeño defecto”, comentó, advirtiendo la necesidad de establecer normativas más claras que protejan a los contribuyentes.