Emocionante noche: Maxi López sorprende y otro participante es eliminado

Título: ¡Tensión al Rojo Vivo! Así Fue la Última Gala de Eliminación en MasterChef Celebrity

Bajada: Una nueva noche de emociones se vivió en MasterChef Celebrity, donde los participantes se enfrentaron a un desafío que determinaría su destino en el programa. La presión estaba a flor de piel y los platos sorprendieron a los jurados.

Cerca de las 10 de la noche, la tensión invadió el set de MasterChef Celebrity, donde los aspirantes a chefs se preparaban para una gala decisiva. “Esta noche, uno de ustedes tendrá que abandonar el programa”, anunció Wanda Nara al inicio de la transmisión, presentando a los contendientes que usaban el temido delantal negro: Agustín “Cachete” Sierra, Susana Roccasalvo, Momi Giardina, Andy Chango, Leandro “Chino” Leunis, Claudio “Turco” Husaín y La Joaqui.

La velada comenzó con los participantes enfrentando una caja misteriosa. Después de especulaciones, descubrieron que el ingrediente estrella era el atún rojo, descrito como “el Rey del mar” por Donato De Santis. “Este plato será crucial para decidir quién se queda”, añadió Damián Betular, mientras Germán Martitegui animaba a los concursantes a salirse de su zona de confort.

Con el reloj en marcha, la creatividad se hizo presente, aunque algunos enfrentaron dudas sobre cómo sacar el máximo provecho al atún rojo. Tras una hora de arduo trabajo, Wanda lanzó su icónica frase “manos arriba”, marcando el cierre de las preparaciones.

Las Creaciones de los Participantes

La primera en presentar su plato fue Roccasalvo, quien optó por un atún sellado acompañado de cebolla y champiñones. “Un plato sabroso, pero la salsa es escasa”, dificultó Donato, mientras Betular recalca el elevado coste de los ingredientes.

El “Turco” propuso un atún sellado con salsa de mango, aunque no logró satisfacer a los jurados. Martitegui criticó la falta de escucha a sus pautas, lo que generó descontento en el participante.

Andy Chango sorprendió con un Tartar de atún, pero no convenció a los jueces. Germán enfatizó que el resultado era una experiencia poco agradable, mientras que Donato le sugirió que considerara una mejor combinación de sabores.

Por su parte, Cachete optó por le presentación elaborada con su tataki, recibiendo elogios de Martitegui, quien lo consideró un hito en su trayectoria en el programa. El “Chino” Leunis presentó un tartar, aunque se le señaló la falta de sabor.

Un Triste Desenlace

Momi, quien sirvió un tartar con salsa teriyaki, no logró impresionar, dejando a Martitegui sorprendido por la falta de armonía en su plato. En contraste, La Joaqui brilló al presentar un roll de atún con ensalada de mango, ganando los elogios del jurado.

Un momento emotivo se vivió cuando Maxi López hizo un anunció sobre su partida, causado por un viaje inminente, lo que generó aplausos y un regalo simbólico del jurado para su bebé.

Tras intensas deliberaciones, llegó el momento crucial de la eliminación. Finalmente, se reveló que Momi sería la participante que abandonaría el programa. “Quiero agradecerles, me fui con una olla llena de amigos”, concluyó con emoción.