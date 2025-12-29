Empieza a consumir semisólidos, pero permanecerá hospitalizada

Cristina Kirchner: Avances en su Recuperación Tras la Cirugía de Apendicitis

La ex vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, permanece internada en el sanatorio Otamendi, donde se recupera de una cirugía de apendicitis realizada recientemente. Su evolución se sigue de cerca, y las últimas noticias destacan una mejora en su estado.

El parte médico más reciente, emitido este lunes, revela que Kirchner presenta una lenta recuperación de un íleo posoperatorio y ha comenzado a consumir alimentos semisólidos, lo que indica un avance significativo en su tratamiento.

Detalles de la Recuperación

Según el informe médico, la exfuncionaria se encuentra recibiendo tratamiento antibiótico endovenoso y mantiene un drenaje peritoneal. A pesar de las complicaciones iniciales, ha tolerado bien los primeros alimentos sólidos que ha ingerido.

Internación y Vigilias de Apoyo

Desde su internación el pasado 20 de diciembre, Kirchner ha estado bajo observación en el Otamendi, tras ser trasladada desde su hogar en la calle Constitución, donde cumplía con prisión domiciliaria. Su ingreso al sanatorio fue a causa de un malestar que resultó ser una apendicitis aguda con peritonitis localizada. Militantes y seguidores se han congregado frente al sanatorio para brindar apoyo y realizar vigilias en favor de su recuperación.

Causas y Consecuencias del Íleo Posoperatorio

En un análisis sobre el íleo posoperatorio presentado por Kirchner, el médico gastroenterólogo Lisandro Pereyra explicó que esta condición puede surgir tras intervenciones quirúrgicas cuando se manipula el intestino. «Lo que sucede es una paralización del movimiento intestinal, no una obstrucción», señaló. Además, el jefe del Departamento de Gastroenterología del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, Oscar Laudanno, enfatizó la importancia de monitorear de cerca esta complicación, dado que puede requerir estudios adicionales como una tomografía.

Proyecciones Futuras