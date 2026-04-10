Empleo en Aumento: La Creciente Contratación de Argentinos desde el Exterior

La reciente reforma laboral aprobada por el Congreso marca un punto de inflexión en la contratación internacional de servicios, consolidando a Argentina como el principal proveedor de talento en América Latina.

Según el último reporte de contratación de la plataforma Deel, el número de argentinos empleados por compañías extranjeras creció un 25% durante 2025. Este incremento subraya la relevancia del talento argentino en el mercado laboral mundial.

Argentina: Potencia en la contratación internacional

Con este aumento, Argentina se posiciona como el país con más trabajadores contratados en toda Latinoamérica. Las compañías de Estados Unidos, México y Uruguay son las principales impulsoras de esta tendencia.

El rol de la tecnología en la transformación laboral

Carlos Rojas, Director Comercial de Randstad para la región, señala que el trabajo remoto y la economía de plataformas han abierto nuevas oportunidades laborales atractivas para las nuevas generaciones, creando un entorno competitivo no solo entre grandes empresas, sino también frente a la preferencia por el emprendimiento personal.

Reforma laboral: ¿un cambio favorable para el empleo remoto?

La reciente reforma busca simplificar trámites de registración y modernizar licencias laborales, lo que podría facilitar aún más la contratación internacional. Este marco regulatorio más claro es esencial para atraer a empresas del exterior.

La formalización de la modalidad de trabajo remoto

La reforma también promueve la formalización del empleo remoto, reconociendo nuevas modalidades laborales y ajustando las pautas de pago. Javier Adrogué, abogado especializado, afirma que esto proporcionará seguridad jurídica a freelancers y trabajadores independientes.

Perfiles exigidos en el mercado internacional

El informe de Deel señala que la competitividad del talento local se basa no solo en costos, sino en la especialización. Los roles más solicitados por empresas extranjeras incluyen:

Analistas de datos

Desarrolladores de software

Expertos en recursos humanos

Gerentes de relaciones comerciales

Especialistas en desarrollo de interfaces de usuario (UI)

Las cualidades que destacan al talento argentino

Rojas destaca habilidades como la creatividad y la adaptabilidad, junto con un buen manejo del inglés, que posicionan a los argentinos favorablemente en diversos sectores. Los perfiles más buscados abarcan áreas como IT, finanzas y marketing digital.

Freelancers: nuevos métodos de cobro

Un dato notable es que en 2025, el 90% de los freelancers argentinos optó por cobrar en dólares, apenas un 6% eligió moneda local. Además, el uso de stablecoins está en auge, presentándose como una solución ante la inestabilidad económica de la región.

Expansión internacional de empresas argentinas

Las compañías del país también están mirando hacia el exterior. Durante 2025, se observó un incremento del 43% en startups argentinas que contrataron talento en otros países, principalmente en Colombia, Brasil y México.

Argentina en el mapa global de trabajo remoto

Buenos Aires continúa liderando las ciudades de Latinoamérica en talento remoto, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial. Este crecimiento se ve impulsado por la digitalización que ha simplificado gestiones laborales.

Oportunidades en el sector de inteligencia artificial

El auge de la inteligencia artificial está generando una alta demanda de profesionales especializados, con un notable incremento del 283% en la contratación de «AI Trainers» en 2025.

El panorama laboral en Argentina aún enfrenta desafíos, y muchos están a la espera de cómo la nueva legislación impactará en el futuro económico y laboral del país. Sin embargo, la combinación de talento profesional y una reforma laboral bien dirigida podría abrir nuevas puertas en el ámbito internacional.