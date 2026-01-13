Emprendedor Lanza Plan para Crear Megatienda Competitiva a Walmart

Amazon da un paso audaz al anunciar la apertura de una megatienda en territorio estadounidense, buscando afianzarse en el mercado físico con una oferta que promete revolucionar la experiencia de compra.

En un giro inesperado, Amazon ha decidido ampliar su presencia en el comercio físico con la apertura de una megatienda en Orland Park, en las afueras de Chicago. Este establecimiento, con una impresionante superficie de 229,000 pies cuadrados, superará los supercentros de Walmart, marcando un nuevo capítulo en su estrategia de crecimiento.

Un nuevo modelo de negocio que combina lo mejor de ambos mundos

La nueva tienda de Amazon no solo será un espacio para la venta de comestibles, sino que incorporará una variedad de mercancías, al estilo del exitoso modelo de Walmart:

Entre los productos que ofrecerá se incluyen:

Alimentos

Productos para el hogar

Indumentaria

Tecnología

Además, Amazon implementará un sistema innovador de “rush pickup” que permitirá a los clientes recoger sus pedidos en menos de una hora, perfeccionando así la modalidad de click-and-collect que ha ganado adeptos en EE. UU.

Un contexto prometedor para el comercio físico

Este movimiento responde a una clara tendencia de crecimiento: se estima que más de 150 millones de estadounidenses compraron alimentos a través de Amazon en 2024, generando ventas que superaron los 100,000 millones de dólares.

Amazon busca competir de forma directa con Walmart a través de su megatienda.

Con esta apertura, Amazon planea fusionar la conveniencia de las compras en línea con la rapidez del comercio físico, ofreciendo una experiencia de compra totalmente nueva.

El revolucionario carrito de compras inteligente de Amazon

Paralelamente, la compañía ha presentado la nueva versión de su Dash Cart, un carrito de compras que integra tecnología avanzada para transformar la experiencia de compra en el supermercado.

Este carrito, que ahora cuenta con un diseño más ligero y capacidades mejoradas, ya se encuentra disponible en tiendas seleccionadas de Whole Foods Market en Texas, Virginia y Massachusetts, con planes de expansión a más ubicaciones durante el año.

Amazon mejora su carrito de compras inteligente para ofrecer una experiencia superior.

Innovaciones clave del Dash Cart

A medida que los usuarios colocan artículos en el carrito, el sistema los reconoce automáticamente, sumando los productos a su cuenta. Para finalizar la compra, los clientes pueden salir directamente de la tienda sin necesidad de hacer fila, ya que el pago se procesa de forma automática.

Entre las principales mejoras se incluyen:

Mayor resistencia a condiciones climáticas

Integración con bolsas estándar de supermercado

Diseño más ergonómico

El Dash Cart también permite a los compradores acceder a promociones, recetas y sugerencias en tiempo real, convirtiéndose en un asistente digital en el punto de venta. Con estas innovaciones, Amazon refuerza su objetivo de combinar las ventajas del comercio electrónico con la interacción en espacios físicos, escalando aún más su presencia en el sector retail.