Empresario textil arremete contra Caputo y Adorni: ‘Payaso’ e ‘idiota’

El enfrentamiento entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el empresario de la industria textil, Sergio Colatti, ha generado un intenso debate sobre la actualidad del sector en el país.

El empresario textil Sergio Colatti no se guardó nada y arremetió contra el ministro de Economía Luis Caputo, llamándolo «payaso» tras sus controvertidas declaraciones sobre la industria textil.

Una Reacción Explosiva

Colatti no dudó en expresar su descontento en Cadena 3 Rosario: “La realidad es que este señor es un payaso. No merece ningún tipo de respeto de nosotros”. Su crítica se intensificó al señalar que Caputo no entiende la realidad que enfrentan miles de trabajadores en el sector.

¿De quién está hablando realmente?

En sus declaraciones, Colatti cuestionó a Caputo por referirse a un círculo reducido de «amigos» que se benefician gracias al estado: “¿Sabés a quién se refiere? A los que comen con él en La Huella, donde solo son diez.” Denunció cómo algunos se aprovechan de las subvenciones estatales, aludiendo a viejos amigos que obtienen ganancias protegidos por políticas públicas.

A favor del Cambio

A pesar de su crítica al ministro, Colatti dejó claro su apoyo al presidente Javier Milei. «Apoyé este proceso que está teniendo signos favorables», comentó, aunque también enfatizó que la industria está sufriendo por decisiones erróneas en la política económica.

El Desafío de Competir

El empresario subrayó que la competencia con otros países, especialmente China, es injusta. «Un textil en China gana 5.500 yuanes y trabaja 12 horas al día, sin sindicato,» añadió, comparando las condiciones laborales y la presión fiscal que enfrenta la industria argentina.

El Costo de la Producción Argentina

Colatti también habló sobre los altos precios de los productos argentinos, remarcando que «un producto argentino no es solo el costo de importación.» Citó que en otros países, como Brasil, los costos son considerablemente más bajos, lo que hace que la competencia sea aún más feroz.

Una Perspectiva Desalentadora

Con sus críticas, Colatti dejó en claro que la situación del sector textil es complicada. Su mensaje resuena como un llamado a la reflexión para quienes toman decisiones en el ámbito económico.