En marzo, la balanza turística volvió a registrar déficit, informa el INDEC

El turismo argentino lucha por recuperarse, con cifras que reflejan una creciente salida de residentes al exterior y una entrada limitada de turistas. Descubre los detalles detrás de estos números en el último informe del INDEC.

Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la balanza turística de Argentina reportó un saldo negativo de 552 mil turistas en marzo de 2026. Durante este mes, el país recibió a 509,6 mil visitantes internacionales, mientras que más de 1,06 millones de residentes argentinos optaron por viajar al exterior. Estas cifras representan un crecimiento del 6,3% en el turismo receptivo, pero una caída del 19,9% en las salidas de argentinos.

El análisis del INDEC revela que 21,3% de los turistas que llegaron a Argentina procedían de Europa, seguidos por Estados Unidos y Canadá con un 15,6%, y Brasil que aportó un 15% del total.

Las vías de acceso de los turistas

Sobre el transporte utilizado por los turistas no residentes, se destaca que 52,6% llegó por vía aérea, mientras que el 34% lo hizo por vía terrestre y el 13,3% restante utilizó rutas fluviales o marítimas. Estos datos consideran que los pasos controlados por la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) abarcan el 51,2% del total del turismo receptivo.

Los argentinos también viajan: destinos predilectos

En cuanto a las salidas de argentinos al exterior, el INDEC reporta que 77% de los turistas emisivos eligieron destinos limítrofes. Los países más visitados incluyen Brasil (38,2%), Uruguay (13,9%) y Chile (13,5%).

Respecto al medio de transporte, el 49,7% de los viajeros utilizó vuelos, el 41% optó por rutas terrestres, y un 9,3% eligió el agua para atravesar fronteras.

Motivaciones detrás de los viajes

La mayoría de los turistas no residentes, un 56,7%, declaró que el motivo principal de su visita a Argentina fue por razones de ocio o vacaciones. Entre los turistas argentinos, un 77,6% también priorizó el placer de viajar, siendo la visita a familiares o amigos la segunda razón más mencionada.

El impacto financiero del turismo

En cuanto al gasto, durante el primer trimestre de 2026, el turismo emisivo generó un desembolso de US$ 1.843,6 millones, más del doble que el turismo receptivo, que sumó US$ 882 millones. Esto marca un desfase neto de cerca de US$ 1.000 millones solo en el aspecto turístico.

A pesar del aumento del turismo receptivo (+6,3% interanual en marzo), este crecimiento no es suficiente para equilibrar la balanza, evidenciando que los argentinos continúan viajando más que los turistas que visitan el país. Desde CEPEC advierten que, sin un cambio en la situación económica y posibles incentivos hacia el turismo receptivo, es poco probable que este déficit se modifique a corto plazo.