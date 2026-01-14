EN VIVO: San Lorenzo y Cúcuta Deportivo se enfrentan en el amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026 en Uruguay

La emoción se desbordó en la hinchada del Cúcuta Deportivo con la presentación de su nueva camiseta alterna para la temporada 2026, un diseño que promete ser un ícono en el fútbol.

El entrenador de San Lorenzo, Damián Ayude, se prepara para un emocionante encuentro contra Cúcuta Deportivo en Montevideo, buscando dar un giro a la temporada tras los desafíos de 2025. Este amistoso se disputará este martes a las 21:00 horas en el Estadio Luis Franzini, estableciendo el inicio de un nuevo capítulo en la historia del club.

Ayude enfatizó que el objetivo va más allá de solo obtener buenos resultados en los amistosos, enfocándose en solidificar la cohesión del equipo y en la preparación para una temporada de alta competencia. “Estamos entrenando duro y estos partidos son clave para lo que se viene”, declaró en una conversación exclusiva con SportsCenter.

Respecto a la permanencia de sus jugadores clave, el DT se abstuvo de usar términos que generen presión. Mencionando a figuras como Jhohan Romaña y Tonga Hernández, expresó su deseo de contar con ellos, resaltando el compromiso que tienen hacia el club.