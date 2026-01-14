EN VIVO: San Lorenzo y Cúcuta Deportivo se enfrentan en el amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026 en Uruguay

¡Nuevas Colores en el Cúcuta Deportivo! Se Presentó la Camiseta Alternativa para el 2026
La emoción se desbordó en la hinchada del Cúcuta Deportivo con la presentación de su nueva camiseta alterna para la temporada 2026, un diseño que promete ser un ícono en el fútbol.
Expectativas en San Lorenzo antes del Desafío contra Cúcuta Deportivo
El entrenador de San Lorenzo, Damián Ayude, se prepara para un emocionante encuentro contra Cúcuta Deportivo en Montevideo, buscando dar un giro a la temporada tras los desafíos de 2025. Este amistoso se disputará este martes a las 21:00 horas en el Estadio Luis Franzini, estableciendo el inicio de un nuevo capítulo en la historia del club.
Ayude enfatizó que el objetivo va más allá de solo obtener buenos resultados en los amistosos, enfocándose en solidificar la cohesión del equipo y en la preparación para una temporada de alta competencia. “Estamos entrenando duro y estos partidos son clave para lo que se viene”, declaró en una conversación exclusiva con SportsCenter.
Respecto a la permanencia de sus jugadores clave, el DT se abstuvo de usar términos que generen presión. Mencionando a figuras como Jhohan Romaña y Tonga Hernández, expresó su deseo de contar con ellos, resaltando el compromiso que tienen hacia el club.
Historial de Encuentros Internacionales del Cúcuta Deportivo
El Cúcuta Deportivo ha tenido notables presentaciones internacionales en los últimos años. Durante la ‘Noche Amarilla’ en 2015, el equipo colombiano mantuvo un empate 2-2 contra el Barcelona de Guayaquil, con goles de Ismael Blanco y Cristian Cangá.
En 2019, logró una victoria ante Deportivo Lara en San Cristóbal, y aunque su encuentro con Deportivo Táchira fue suspendido por un incidente, continuó compitiendo en el 2023 con una derrota de 2-0 contra el mismo club.
Un Recuerdo en Montevideo: La Última Visita del Cúcuta
La ciudad de Montevideo guarda gratos recuerdos del Cúcuta Deportivo, quien alcanzó una victoria memorable contra Nacional en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2007. En un emocionante partido, el equipo empató 2-2, asegurando su legado en el Gran Parque Central.
Movimientos en el Plantel del Cúcuta Deportivo para el 2026
Fichajes: Federico Abadía, Víctor Mejía, Luifer Hernández, Jhon Quiñones, Leider Berdugo, Sebastián Rodríguez y Brayan Montaño.
Salidas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Oscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo y varios más que finalizaron su ciclo en el club.