EN VIVO: Una segunda víctima del ataque iraní con bomba de racimo en Israel

En una noche cargada de incertidumbre, la situación en Medio Oriente se tensiona aún más con nuevos ataques entre Irán e Israel, generando preocupación en la comunidad internacional.

La Guardia Revolucionaria de Irán Envía un Mensaje Firme a EE.UU.

En las primeras horas del martes, la Guardia Revolucionaria de Irán emitió una declaración contundente: no permitirá la exportación de «ni un litro de petróleo» de la región ante los continuos ataques de Estados Unidos e Israel. La fuerza militar iraní enfatiza que «las decisiones sobre la región están en manos de nuestras fuerzas armadas», desafiando la autoridad estadounidense.

La Advertencia de Trump y el Impacto en el Mercado Energético

El presidente de EE.UU., Donald Trump, respondió de inmediato con una advertencia de represalias, prometiendo una respuesta «veinte veces más dura» si se interrumpe el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz. Sus declaraciones, que sugieren posibles ataques devastadores, han impactado instantáneamente en los mercados, con una caída del 8% en los precios del petróleo.

Irán Refuerza su Posición Militar

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei, ha declarado que no hay espacio para un alto el fuego mientras persistan los ataques. Las fuerzas iraníes han lanzado nuevos misiles y drones, apuntando a bases de EE.UU. y a Israel, intensificando así el ciclo de violencia.

Operativos de Israel en la Frontera con Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han incrementado sus operativos en el sur del Líbano, combatiendo la infraestructura de Hezbollah. Recientes ataques aéreos han eliminado a una célula terrorista de la organización, según informes militares. Las incursiones han resultado en la confiscación de armas y material propagandístico, y más operaciones están en marcha para asegurar la frontera.

Qatar Denuncia Agresiones a Infraestructuras Civiles

El gobierno de Qatar ha denunciado que Irán continúa atacando infraestructuras civiles, lo que ha generado un aumento en la tensión regional. Estos ataques se producen tras la interrupción de la producción de gas en Qatar debido a acciones militares iraníes.

El Rechazo de Irán a la Paz

El presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha afirmado que Teherán no está buscando un alto el fuego, enfatizando que se debe atacar al agresor para que «no vuelva a pensar en atacar a Irán». Este mensaje refuerza la posición desafiante del régimen ante la presión internacional.

Consecuencias Humanitarias del Conflicto

El reciente ataque con bomba de racimo en Israel ha cobrado la vida de dos personas, quienes trabajaban en una construcción al momento del impacto. La inseguridad en la región sigue afectando a los civiles, sumando más víctimas a la lista de la escalada armada.

Impacto en los Mercados Europeos

Las tensiones de la guerra han llevado a una leve recuperación en las bolsas europeas tras las declaraciones de Trump sobre un posible fin del conflicto. Los índices de Frankfurt, París y Londres registraron subidas significativas, sugiriendo que los mercados están atentos a la evolutiva situación geo-política.