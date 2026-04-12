Encuesta revela empate entre Máximo Kirchner, Ofelia Fernández y un streamer como líderes de la oposición

Kicillof se Afirma como Líder mientras Máximo Kirchner se Queda Atrás

Una reciente encuesta revela un panorama complicado para Máximo Kirchner, mientras Axel Kicillof se posiciona como el principal referente de la oposición en tiempos de incertidumbre política.

El futuro electoral se vuelve incierto para los Kirchner a medida que se acercan las elecciones de 2023. En medio de rumores sobre la posibilidad de que Axel Kicillof se presente como candidato nacional, el hijo de la entonces vicepresidenta, Máximo Kirchner, habría quedado relegado a la gobernación. Sin embargo, el plan inicial parece haber fracasado debido a la resistencia de Kicillof, quien finalmente consolidó su candidatura en la provincia.

Máximo en la Cuerda Floja

Las dificultades para Máximo Kirchner se reflejan en una crítica encuesta reciente que lo posiciona en el fondo de la tabla entre los posibles líderes de la oposición. Junto a la exlegisladora Ofelia Fernández y el streamer Pedro Rosemblat, ambos comparten la última posición en popularidad.

Datos del Estudio

El análisis fue realizado por Trends, una consultora que se especializa en investigación de mercado y estudios políticos. La encuesta abarcó 2.000 entrevistas a nivel nacional, que se llevaron a cabo entre el 29 y el 31 de marzo de este año, con un margen de error de +/- 2,2%.

El Ascenso de Kicillof

A pesar de los reveses para Máximo, las noticias son más alentadoras para Kicillof y el peronismo en general. Según el mismo estudio, ambos lograron superar por primera vez a competidores como La Libertad Avanza y Javier Milei en la intención de voto hacia 2027.

Kicillof se Destaca en el Escenario Electoral

Al preguntar sobre quién creen los encuestados que es el principal líder de la oposición a Milei, Kicillof salió a la cabeza con un 40% de apoyo. En segundo lugar, aunque sin poder competir, quedó Cristina Kirchner con un 23%.

Un Panorama Desalentador para el Kirchnerismo

A continuación, aparecen figuras como Mauricio Macri con 6% y Juan Grabois con 5%. Lo demás queda disperso, con Sergio Massa alcanzando solo un 2%. Notablemente, tanto Máximo como sus contendientes se observan con cifras que no alcanzan a superar el margen de error.

La situación actual sitúa a Kicillof como el líder más relevante del kirchnerismo, mientras Máximo enfrenta un complicado espacio en el electorado. A medida que se acercan las elecciones, los desafíos para el actual panorama político se intensifican.