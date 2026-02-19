Encuestas en WhatsApp: Tu guía rápida y fácil

La popular aplicación de mensajería ahora te permite tomar decisiones importantes de forma rápida y sencilla a través de encuestas dentro de los chats. Descubre cómo sacarle el máximo provecho a esta funcionalidad.

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial, continuó expandiendo sus herramientas con la incorporación de encuestas en 2022. Esta opción resulta esencial para coordinar actividades, decidir planes y facilitar la organización entre grupos de trabajo y amigos.

Con esta función, usuarios de todo el mundo pueden crear encuestas directamente desde la aplicación, eliminando la necesidad de usar plataformas externas y mejorando significativamente la experiencia.

Pasos para Crear una Encuesta en WhatsApp

Para iniciar una encuesta, simplemente abre un chat individual o un grupo y toca el ícono de «+» en iOS o el clip en Android.

Después, selecciona la opción «Encuesta«, donde podrás formular tu pregunta y añadir hasta 12 respuestas posibles.

Los participantes pueden votar por más de una opción, y los resultados se actualizan en tiempo real, manteniendo la conversación activa y dinámica.

Es importante destacar que las encuestas no son anónimas; cada voto se registra con el nombre del usuario, lo que promueve la transparencia, aunque puede no ser ideal cuando se busca privacidad.

WhatsApp permite crear encuestas desde 2022 en chats individuales y grupales.

Sin embargo, esta herramienta se ha convertido en un recurso valioso para resolver cuestiones diarias, como elegir el lugar de una reunión o la fecha de un evento.

En los países hispanohablantes, el impacto ha sido notable. En España, más del 94% de los usuarios móviles utilizan WhatsApp activamente, haciendo de las encuestas una parte integral de la interacción cotidiana.