¿Es Hora de Invertir en Bitcoin? Consejos de Expertos

¿Es Hora de Invertir en Bitcoin? Expertos Comparten su Visión Sobre el Mercado Cripto

La principal criptomoneda del mundo atraviesa un periodo de incertidumbre, cotizando por debajo de los 70.000 dólares y generando muchas preguntas entre inversores. ¿Es este el momento indicado para unirse al fenómeno del Bitcoin?

05.02.2026 • 14:08hs • Mundo Bitcoin

Bitcoin (BTC), la criptomoneda líder, se encuentra actualmente por debajo de los u$s70.000, lo que ha encendido las alarmas entre los inversores que se preguntan si ahora es el momento indicado para invertir.

Para aclarar las dudas, iProUP consultó a expertos del sector sobre si este es el momento esperado por muchos para sumarse al mundo cripto y beneficiarse de una posible recuperación.

Análisis de Inversores Expertos

Carolina Gama, country manager de Bitget en Argentina, asegura que «Bitcoin sigue siendo una opción de inversión excelente para quienes tienen paciencia y una perspectiva a largo plazo». Añade que, a pesar de la volatilidad reciente, la criptomoneda mantiene fundamentos sólidos y en su rango de precios actual presenta una atractiva relación riesgo-retorno para aquellos que no se dejan llevar por movimientos efímeros del mercado.

Desempeño del Mercado y Volumen de Operaciones

Bitcoin ha experimentado un ajuste significativo, reduciéndose casi un 50% desde su máximo histórico registrado en octubre de 2025, cuando su valoración alcanzó entre u$s124.000 y u$s126.000. Ahora, los expertos plantean si es un buen momento para hacer una entrada en el mercado.

Desde Lemon, destacan que «el 65% del volumen operado de Bitcoin corresponde a operaciones de compra, y esta es la tercera jornada con mayor volumen del año». Esto sugiere que los inversores están aprovechando el descenso de precios para enriquecer sus carteras.

Perspectivas Futuras

Por su parte, Manuel Beaudroit, CEO de Belo, advierte que «es posible que el precio disminuya aún más». Sugiere que los inversores no deben apresurarse a establecer cantidades fijas en el presente, dado el clima volátil del mercado cripto.