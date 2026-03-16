Escándalo en Lollapalooza Chile 2026: Banda exhibe imágenes de Milei y líderes con símbolos nazis

En el famoso festival de música Lollapalooza Chile, una actuación de la banda local Candelabro ha encendido un intenso debate político al proyectar imágenes de figuras internacionales con simbología nazi durante su show.

El Lollapalooza Chile se transformó en un caldo de cultivo para la controversia cuando la banda Candelabro decidió incluir en su actuación una serie de imágenes intervenidas de líderes políticos, entre los que resaltó el presidente argentino Javier Milei, con una esvástica sobre su frente.

Momento Controversial en el Escenario

Durante su interpretación de «Ultraderecha», un emblemático tema de la icónica banda chilena Los Prisioneros, Candelabro utilizó las pantallas del escenario para proyectar una secuencia de fotografías de líderes asociados a la derecha y sectores conservadores. Entre los rostros mostrados se encontraba el de Milei, junto a figuras como el expresidente de EE. UU., Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el político chileno José Antonio Kast.

Imágenes que Generan Divisiones

La proyección no se limitó solo a políticos. También incluyó la imagen del ex carabinero Claudio Crespo, involucrado en la investigación por las lesiones sufridas por Gustavo Gatica, un joven que perdió la visión durante las protestas por el estallido social en 2019.

Reacciones en Redes Sociales

El culminante mensaje “Ultra Derecha” en letras rojas generó una ola de reacciones encontradas entre los asistentes. Las redes sociales se inundaron de opiniones, con algunos defendiendo la libertad de expresión artística y otros criticando el uso de símbolos de odio para estigmatizar a líderes electos democráticamente.

Silencio de la Organización del Festival

Hasta el momento, la organización de Lollapalooza no ha emitido un comunicado que aclare si la presentación de Candelabro fue revisada previamente, lo que añade más incertidumbre a esta controversia.